Le centre-ville d'Ottawa a été paralysé pendant trois semaines par des milliers de manifestants installés sur la colline du Parlement pour protester contre les restrictions liées à la COVID-19 et dénoncer la politique du gouvernement fédéral. Les forces de l’ordre ont finalement réussi à déloger les manifestants et à procéder au remorquage de camions et autres véhicules qui bloquaient les principales artères du centre-ville.

Selon un nouveau rapport de la Ville, qui sera présenté au Comité des services communautaires et de protections prévu le 16 juin, les contribuables devraient payer près de 310 000 $ en frais de remorquage pour 110 véhicules.

Le coût total des services de remorquage durant les manifestations s’est élevé pour la Ville à près de 400 000 $, mais seuls 80 000 $ environ ont été recouvrés auprès des propriétaires de véhicules.

Le rapport stipule par ailleurs que les services des règlements municipaux ont donné 3 812 contraventions de stationnement durant la durée du convoi, soit entre le 28 janvier et le 18 février 2022, pour un montant global de 320 545 $. Jusqu'à présent, seules 42 % des contraventions ont été payées.

Au cours de cette même période, ce sont également 318 avis d’infraction provinciale qui ont été émis selon la Ville pour diverses infractions, allant de l’utilisation d’appareils de reproduction du son sur une voie publique, à la production ou autorisation de production de bruit susceptible de déranger les résidents.

La valeur totale des contraventions est difficile à estimer, indique la Ville, car le montant de chaque contravention diffère selon l’avis d’infraction municipale. Parmi ces contraventions, le rapport indique que moins du tiers a été honoré.

Certaines de ces contraventions ont été annulées ou retirées, tandis que d'autres sont contestées et feront l'objet d'une comparution, a ajouté la Ville.

Avec les informations de David Fraser, CBC