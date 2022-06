Une étape de plus vers de l’eau potable pour tous à Magpie

À l’heure actuelle, plusieurs des résidents du village de Magpie doivent se rendre à Rivière-Saint-Jean (à 15 km) ou même à Sept-Îles (à 140 km) pour se procurer de l'eau potable. Seulement la moitié des résidents du village d'une cinquantaine de personnes ont accès à l'eau potable.

Certains citoyens rêvent de l'installation d'un système d'aqueduc à Magpie depuis des décennies. En 1993, l’eau était potable, mais depuis 12 à 15 ans l’eau n’est plus potable et elle est jaune et dégage une odeur. On n'a pas le choix d’avoir de l’eau embouteillée. On sait que la ville fait de son mieux et que c’est beaucoup de travail, mais on espère avoir un système d’aqueduc complet, il faut travailler pour ça , raconte une citoyenne de Magpie, Chantal Lebrasseur.

Chargement de l’image La citoyenne de Magpie, Chantal Lebrasseur, doit acheter de l'eau embouteillée. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Des travaux de forage ont eu lieu mardi sur un terrain municipal de Magpie, en Minganie, afin de mesurer le potentiel du site pour approvisionner le village en eau potable.

« En ce moment, on va aller chercher la quantité d’eau dont on a besoin. Par la suite, on va faire l’analyse de combien peut coûter un système d’aqueduc complet versus les fonds qu’on pourrait aller chercher au niveau du ministère et arriver avec des solutions pour les citoyens. » — Une citation de Josée Brunet, mairesse de la municipalité de Rivière-Saint-Jean

Chargement de l’image Josée Brunet indique que les résultats de l'étude du site en question seront dévoilés dans un an. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Il s’agit d’un projet en plusieurs étapes. Il faut faire tester les sols, on doit faire vérifier au niveau de la biologie s’il y a des espèces à protéger et il faut regarder s’il y a des zones inondables , explique la mairesse de la municipalité de Rivière-Saint-Jean, qui inclut Magpie, Josée Brunet.

En attendant, des citoyens ont un peu plus de chance. C’est le cas de Manon Lussier et George Bachand qui ont un puits de 12 pieds qui leur donne une quantité d’eau potable suffisante. À la fin de l'été, il faut être vigilant pour ne pas manquer d’eau. On ouvre le couvercle du puits une fois de temps en temps, surtout quand on a de la visite avec les douches et l’augmentation de la consommation d’eau. Il reste trois à quatre pieds d’eau habituellement , ajoute M. Bachand.

Chargement de l’image Le puits de Manon Lussier et George Bachand est filtré par un système ultraviolet. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Si tous les critères sont respectés, l’installation du puits devrait avoir lieu en août. Une fois l’installation terminée, des tests devront être faits durant un an pour s'assurer d’avoir un débit de 88 litres par minute et d’avoir une eau de qualité.

Mme Brunet espère que l'endroit analysé par l’entreprise Laforest Nova Aqua révélera un débit et une qualité d'eau aussi bonne que l’eau du puits d’origine du terrain pour subvenir aux besoins de l'ensemble des résidents. Elle explique que le terrain appartenait à un citoyen et que c’est l’eau de son puits, qui était d’une excellente qualité, qui a poussé la municipalité à acheter cet espace à la suite du décès du propriétaire.