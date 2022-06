Sorties culturelles : des festivals à mettre à votre agenda cet été à Vancouver

À Vancouver, la saison estivale rime avec festivals. Cet été, bon nombre d’entre eux reviennent dans leur formule traditionnelle pour le plus grand plaisir des organisateurs, des artistes et festivaliers.

Voici quelques-uns des événements à ne pas manquer dans la métropole britanno-colombienne.

Festival d'été francophone de Vancouver

Après deux années de restrictions sanitaires, le Festival d’été francophone de Vancouver revient dans sa formule habituelle, en juin, avec des spectacles sur la scène extérieure de la 7e Avenue ainsi qu’en salle.

La traditionnelle scène extérieure située en face du Centre culturel francophone de Vancouver, organisateur de l'événement, accueillera, le samedi 18 juin, deux grandes artistes québécoises, soit Klô Pelgag et Coeur de Pirate.

Chargement de l’image La rappeuse vancouvéroise Missy D offrira un concert au Festival d'été francophone de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Le Festival propose aussi une série de concerts en salle avec, notamment, le rappeur québécois FouKi et la rappeuse vancouvéroise Missy D, qui inaugureront les festivités le mercredi 15 juin au Studio 16.

Au programme également : la voix du Afrobluehop Joyce N’sana, l’auteur-compositeur-interprète vancouvérois Arnaud Granoux, le duo Marie-Clo x éemi, le quatuor britanno-colombien Bellows & Strings, la conteuse et danseuse d’origine camerounaise Jacky Essombe et la traditionnelle fête des enfants.

Le 33e Festival d'été francophone de Vancouver aura lieu du 15 au 25 juin.

Pour plus de détails : Le Centre culturel francophone de Vancouver  (Nouvelle fenêtre)

Bard on the Beach

Chargement de l’image La pièce « A Midsummer Night’s Dream » est présentée dans le cadre du festival Bard on the Beach cet été. Photo : Emily Cooper

Le grand festival de théâtre shakespearien Bard on the Beach est de retour au parc Vanier cet été après deux ans d’absence marqués par la pandémie.

Nous sommes très heureux de revenir, confie Claire Sakaki, directrice générale de Bard on the Beach. Et nous sommes très contents de pouvoir enfin redonner du travail à tous ces artistes et artisans .

C'est la comédie Midsummer Night’s Dream de Shakespeare qui inaugure la 33e saison du festival. Une pièce qui met en vedette entre autres le comédien francophone Joey Lespérance dans le rôle d’Égée.

Au programme également : Harlem Duet de la dramaturge canadienne Djanet Sears, une pièce qui fait des parallèles avec Othello de Shakespeare ainsi que Roméo et Juliette mis en scène par Anita Rochon qui choisit de raconter l’histoire à travers le regard de Juliette.

Le festival Bard on the Beach est présenté jusqu’au 24 septembre.

Pour plus de détails : Bard on the Beach  (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

Festival international de jazz de Vancouver

Chargement de l’image Cécile McLorin Salvant Photo : Mark Fitton

Le Festival international de jazz de Vancouver revient en pleine force cette année avec des spectacles en salle et plus de 60 concerts gratuits.

Parmi les invités internationaux, notons l’Américaine à la voix rocailleuse Lucinda Williams, le groupe de jazz britannique GoGo Penguin, le trio féminin de blues touareg Les Filles de Illighadad et la chanteuse franco-américaine de jazz Cécile McLorin Salvant connue pour son interprétation originale de pièces de jazz rares.

Comme chaque année, le festival accorde une place importante aux musiciens de Vancouver. André Lachance, François Houle, Brad Turner et Peggy Lee, de grands habitués du festival, comptent parmi les invités cette année.

À noter que le concert de Buddy Guy prévu le 24 juin a été annulé en raison des ennuis de santé du musicien.

Le Festival international de jazz de Vancouver se déroule du 24 juin au 3 juillet.

Pour plus de détails : Vancouver International Jazz Festival  (Nouvelle fenêtre)

Dancing on the Edge

Chargement de l’image La danseuse et chorégraphe Tara Cheyenne présentera un spectacle dans le cadre du Festival Dancing on the Edge. Photo : Wendy D Photo

La 34e saison du festival de danse contemporaine Dancing on the Edge fait de celui-ci le plus ancien festival du genre au Canada.

Cette année, le festival accueille des danseurs et chorégraphes canadiens bien établis telles les Montréalaises Zab Maboungou de la Compagnie Danse Nyata Nyata et Alexandra ‘Spicey’ Landé de Ebnflōh Dance Company.

De nombreux artistes de Vancouver sont également inscrits au programme. Parmi eux : Tara Cheyenne Friedenberg, Alvin Erasga Tolentino de Co.ERASGA et James Gnam de plastic orchid factory.

Le festival Dancing on the Edge est présenté du 7 au 16 juillet.

Pour plus de détails : Dancing on the Edge  (Nouvelle fenêtre)

Festival Bastille Day

Chargement de l’image Le thème du festival Bastille Day cette année est le sud-est de la France. Photo : Sandra Lebon

Le festival Bastille Day revient au centre communautaire Roundhouse le 16 juillet prochain, après deux ans d'absence.

Cette fête conviviale et familiale célèbre la culture française avec des concerts de musique française, des activités pour enfants, des dégustations culinaires et une collection de voitures européennes anciennes.

Bastille Day qui met l'accent sur le sud-est de la France cette année est un événement gratuit.

Pour plus de détails : le festival Bastille Day  (Nouvelle fenêtre)

Vancouver Folk Music Festival

Chargement de l’image Le chanteur et guitariste de blues, Taj Mahal Photo : Stephan Teller

Un des festivals les plus appréciés de Vancouver est certes le Festival de musique folk qui se tient chaque année dans le cadre enchanteur du parc de la plage Jericho.

Le festival revient avec sa formule traditionnelle soit trois grands concerts en soirée et une série de concerts intimes pendant la journée.

Parmi les invités cette année : le légendaire guitariste de blues Taj Mahal, le groupe de rock indépendant vancouvérois The New Pornographers, le musicien américain d'origine mexicaine Alejandro Escovedo et la formation taïwanaise Kanatal.

Parmi les artistes québécois, notons le chanteur d’origine camerounaise Clerel ainsi que le groupe de jazz manouche Christine Tassan et les Imposteures.

Le Festival de musique folk de Vancouver se tient du 15 au 17 juillet.

Pour plus de détails : Vancouver Folk Music Festival  (Nouvelle fenêtre)

Honda Celebration of Light

Chargement de l’image Le festival de feux d'artifices à Vancouver Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Le festival des feux d’artifice de Vancouver attire chaque année des centaines de milliers de personnes qui affluent sur les diverses plages de la ville pour venir voir ces impressionnants spectacles pyrotechniques.

Les trois pays vedettes de ce 30e festival soit le Japon, le Canada et l’Espagne comptent en mettre plein la vue les 23, 27 et 30 juillet prochains.

Pour plus de détails : Honda Celebration of Light  (Nouvelle fenêtre)

Vancouver Mural Festival

Chargement de l’image La grande muraliste canadienne Sandeep Johal a créé cette murale l'an dernier dans le cadre du Vancouver Mural Festival. Photo : Radio-Canada / Ken Leedham

Créer des murales pour embellir la ville tout en donnant une vitrine aux muralistes d’ici et d’ailleurs : telle est la mission du festival d'art mural Vancouver Mural Festival.

Ce sont plus de 300 murales qui ont été créées aux quatre coins de Vancouver depuis la fondation de ce festival en 2016.

Après avoir revitalisé le quartier indien l’an dernier et recouvert la façade entière du City Centre Motor Hotel transformé en studio d’artistes ce printemps, le festival revient en force du 4 au 14 août.

Pour les détails : Vancouver Mural Festival (Nouvelle fenêtre)