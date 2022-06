La CTT dit que la femme qui a été poussée dans le métro était trop près du bord du quai

Dans des documents dont Radio-Canada a obtenu copie, la CTT soutient que la femme a été négligente, parce qu'elle se tenait dans la zone jaune de prévention que les usagers sont invités à ne pas franchir avant de monter à bord d'un train.

Shamsa al-Balushi se remet péniblement de sa chute de la plateforme de la station, selon son avocate, Nadia Condotta. Ma cliente a des côtes brisées et elle se déplace encore difficilement , explique-t-elle au téléphone.

Selon la police, la Torontoise de 39 ans avait échappé au pire en se réfugiant sous le rebord de la plateforme juste avant l'arrivée du train.

Me Condotta affirme que sa cliente utilise toujours le transport en commun, parce qu'elle n'a pas d'autre moyen pour se rendre au travail.

Elle est toujours en convalescence, elle ne peut travailler, parce que son emploi est très physique, mais elle a maintenant peur de prendre le métro , poursuit-elle.

Chargement de l’image La station Bloor-Yonge, au cœur du centre-ville de Toronto Photo : Radio-Canada / Jean-François Benoit

Au moment de sa chute, Mme al-Balushi travaillait dans une entreprise manufacturière. Elle a aussi des séquelles psychologiques par rapport aux événements , ajoute son avocate.

Sa poursuite est évaluée à un million de dollars.

Dans son mémoire de défense, la CTT écrit néanmoins que Mme al-Balushi a choisi de se tenir près du bord de la plateforme et [qu'elle] a omis de prêter attention à son environnement .

Me Condotta se dit outrée, mais pas surprise que la défense de la Commission consiste à rejeter la faute sur la victime dans cette affaire.

C'est scandaleux, c'est comme reprocher à une victime de viol de l'avoir cherché en s'habillant d'une minijupe , souligne-t-elle en disant qu'une telle défense est injuste .

L'avocate affirme qu'elle a en sa possession une vidéo des caméras de surveillance de la station de métro et dans laquelle on voit clairement, selon elle, que sa cliente n'était pas du tout proche du bord du quai le soir du 17 avril 2022.

Chargement de l’image Une ligne jaune avertit les usagers du métro de Toronto de ne pas s'avancer plus loin pour cause de danger. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

Me Condotta précise que Mme al-Balushi poursuit la CTT pour négligence, mais aussi pour la lenteur des secours.

Elle déclare par exemple qu'il a fallu beaucoup de temps pour retirer du corridor ferroviaire le train dans une voie adjacente dans le but de libérer la femme.

Elle ajoute que la CTT devrait être plus vigilante et assurer la sécurité des usagers sur les plateformes. En ce sens, elle a été négligente dans son temps de réaction et en matière de prévention et de sécurité , dit-elle.

La CTT rejette toutes les accusations de la plaignante dans son mémoire de défense et rejette la faute sur Edith Frayne, la femme accusée dans cette affaire.

Les documents de cour montrent en outre que Mme al-Balushi connaissait Mme Frayne. Or, la police de Toronto n'a jamais établi pour l'instant le fait que les deux femmes se connaissaient.

La CTT y écrit en outre que Mme al-Balushi voyageait seule et sans assistance [ce soir-là] dans le réseau de transport en commun, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'il n'était pas sécuritaire pour elle de le faire .

Chargement de l’image Certains usagers reprochent souvent à la CTT de ne pas installer des barrières ou des portes de protection pour éviter les chutes sur les rails dans les stations du métro. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Me Condotta affirme que cet événement n'est pas le premier du genre, mais que sa cliente a eu de la chance par rapport à d'autres usagers qui ont été tués après avoir été bousculés sur les rails d'une station de métro de la ville.

La CTT aurait donc dû, selon elle, mettre en place des barrières ou des portes de sécurité le long des quais pour protéger le public.

Dans un courriel, le porte-parole de la Commission de transport, Stuart Green, affirme qu'elle ne peut faire aucun commentaire au sujet de la poursuite, parce que l'affaire est maintenant devant les tribunaux.

Aucune date de procès civil devant jurés n'a encore été dégagée pour entendre la cause. Une entente à l'amiable pourrait toutefois sceller la cause , selon Me Condotta.

Edith Frayne, qui avait été arrêtée 24 heures plus tard à la station de train GO Finch, fait face à une accusation de tentative de meurtre.

Me Condotta explique qu'il est toutefois inutile de poursuivre dans cette cause l'accusée au civil, parce qu'elle est apparemment atteinte de problèmes de santé mentale.

Il reviendra à la Couronne de prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusée voulait délibérément s'en prendre à ma cliente , conclut-elle.

La prochaine comparution d'Edith Frayne est prévue pour le 15 juin au palais de justice de la rue Collège, au centre-ville de Toronto.

Me Condotta précise que sa cliente n'a pas à attendre un dénouement dans cette affaire au criminel pour que sa poursuite aille de l'avant au civil.