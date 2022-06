Deux ans de prison pour usage négligent d’une arme à feu

L’homme de 52 ans a plaidé coupable à deux chefs d’accusation, jeudi matin, au Palais de justice de Val-d’Or. Il est coupable d’avoir utilisé un fusil de détresse de façon négligente et de possession d’arme dans un dessein dangereux.

Michael Villeneuve, qui se représentait seul en cour jeudi matin, reconnaît avoir tiré deux coups de feu de détresse dans les airs et une balle de calibre .12 sur l’aile d'un véhicule, le 17 septembre 2020. Il tentait alors de forcer trois individus à quitter un domicile où une violente querelle avait éclaté en son absence.

Le procureur de la poursuite, Me Jonathan Tondreau, a présenté au juge Thierry Potvin une suggestion commune qui avait été négociée il y a quelque temps avec l’ancien avocat de l’accusé.

En vertu de cette entente, la poursuite n’a pas présenté de preuve concernant l’accusation la plus grave qui était portée contre Michael Villeneuve, soit d’avoir déchargé une arme vers quelqu’un dans l’intention de blesser, mutiler ou mettre sa vie en danger. Cette accusation, pour laquelle il est acquitté, aurait pu lui valoir un minimum de quatre ans de prison.

« Même si l’infraction a été filmée par un voisin et que M. Villeneuve a donc été pris sur le fait, il y a des composantes de possible légitime défense dans ce dossier. » — Une citation de Me Jonathan Tondreau, procureur de la poursuite

« L’accusé a fait des représentations qu’il avait été pris de panique et a d’abord agi pour défendre une victime, ce qui a été pris en considération dans la suggestion commune », a expliqué Me Tondreau au tribunal.

En plus des deux ans moins un jour de prison [une sentence qui lui permettra de purger sa peine dans un centre de détention provincial], Michaël Villeneuve devra se soumettre à une probation d’un an et il lui sera interdit de posséder des armes à feu pour une période de 10 ans.