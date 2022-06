Hausse marquée des crimes contre la personne à Rimouski

L'ouverture de dossiers liés aux agressions sexuelles a explosé, passant à 31 % durant cette période. Globalement, le nombre de crimes contre la personne est passé de 448 à 493 , ce qui équivaut à une augmentation de 12 %.

La hausse des événements violents est attribuable à l’augmentation marquée des dénonciations, à la pandémie de COVID-19 et aux confinements, explique Steeve Bouillon, directeur du poste de la MRC de Rimouski-Neigette de la SQ . Avec le sentiment de confiance [que nous bâtissons avec les victimes], les gens dénoncent plus. On peut donc enquêter et procéder ultimement à des arrestations , ajoute-t-il.

Sophie Gasse, directrice générale du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) du Bas-Saint-Laurent, est aussi ce cet avis. Les gens sont de plus en plus informés de leurs droits, constate-t-elle. Ils sont plus à même de dénoncer les situations, avec le mouvement #MeToo.

Mme Gasse remarque également un nombre plus élevé de dénonciations d’agressions sexuelles chez les jeunes, depuis quelques années, grâce aux mouvements sur les réseaux sociaux.

L’augmentation des crimes contre la personne à Rimouski se reflète dans l'achalandage au CAVAC . Dans la dernière année, le nombre de personnes qui ont fréquenté l’organisme a augmenté de près de 1000. En 2021, 4699 personnes ont reçu des services et en 2022, 5588 , précise Sophie Gasse.

[La pandémie] a déstabilisé tout le monde. Donc les gens qui avaient déjà une certaine vulnérabilité, quand il arrive quelque chose de supplémentaire, ça fait que les besoins sont plus intenses , explique-t-elle.