Augmentation du nombre de salariés publics gagnant plus de 150 000 $ à Regina

Le nombre de personnes qui ont été payées plus de 150 000 $ a augmenté de 13 % en 2021, selon les comptes publics de la Ville de Regina. Il y en avait 93 en 2021 alors qu’on en comptait 81 en 2020.

Sur les 93 personnes qui touchaient les revenus les plus élevés, 41 sont employées au Service de police de Regina.

Il y a aussi eu des augmentations de salaire chez des employés les mieux rémunérés d’entités indépendantes de la Ville de Regina. C’est le cas de l'organisme qui gère le traitement des eaux usées de la ville, la Buffalo Pound Water Treatment Corporation, des organismes de développement économique et de la Regina Exhibition Association.

Un nombre significatif d'employés ont vu leur salaire augmenter. La Ville a indiqué que 12 employés supplémentaires ont dépassé le seuil des 150 000 $ en 2021. Six sont des employés municipaux généraux, un est un pompier et cinq sont des membres du Service de police.

Plusieurs de ces personnes ont pris leur retraite en 2021, et il y a donc eu des paiements de congés de maladie et de vacances conformément aux conventions collectives. La plupart des autres sont simplement des gens dont les augmentations annuelles normales ont fait grimper leurs salaires à plus de 150 000 $ , a déclaré la Ville dans un communiqué.

À l’exception d’une personne, tous les employés ayant gagné plus de 150 000 $ ont reçu plus que la principale représentante élue de la Ville, la mairesse Sandra Masters. Son salaire a été de 150 217 $ en 2021.

Les comptes publics divulguent les noms de tous les employés qui ont gagné plus de 50 000 $ en 2021. On y trouve également les conseillers, même s’ils ne gagnent qu’un salaire de base de 49 818 $. Tout conseiller qui occupait le poste d’adjoint au maire touchait un salaire supplémentaire de 600 $, pour un total de 50 418 $.

Certains des plus hauts fonctionnaires sont parmi les salariés municipaux les mieux payés. Les chiffres comprennent leur rémunération régulière ainsi que les frais supplémentaires , dont les crédits de vacances, les crédits de maladie, les allocations, les cotisations de 1000 $ ou plus ou d’autres montants versés à un employé à la cessation de son emploi.