Des transgenres demandent à WestJet d’adopter le marqueur de genre « X »

Ils disent que WestJet viole leurs droits de la personne.

C'est un marqueur de genre légal dans nos lois, c'est une violation de la Charte des droits et libertés , croit Iz Lloyd, une personne non binaire d'Halifax qui s'est récemment vu refuser l'embarquement sur un vol WestJet.

Pour remédier à la situation, Iz Lloyd a dû s’enregistrer en inscrivant le sexe attribué à sa naissance.

Iz Lloyd, a pourtant un passeport indiquant X au lieu de masculin ou féminin.

Lors de la réservation, Iz Lloyd a remarqué que seules des options masculines ou féminines étaient fournies sous le sexe.

Iz Lloyd en a choisi une en supposant pouvoir changer d'option à l'aéroport, mais ce n'était pas le cas.

Iz Lloyd raconte comment un employé a utilisé le mauvais sexe à plusieurs reprises dans une conversation et a forcé un choix même après qu’ Iz Lloyd ait fourni des documents indiquant le marqueur de genre X .

Chargement de l’image Air Canada permet le choix « autre » en plus de masculin et féminins sur son site. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Au retour, Iz Lloyd a téléphoné à WestJet pour se plaindre et s'est fait offrir une cinquantaine de dollars WestJet.

La représentante médiatique pour WestJet, Denise Kenny, dit que le problème est du côté de l’agence de réservation.

Chez WestJet, nous nous engageons à garantir à nos invités une expérience de voyage équitable et nous devons une explication et des excuses supplémentaires concernant nos progrès dans l'ajout d'options non binaires à nos systèmes de réservation.

Iz Lloyd a découvert que WestJet a dit dans le passé que le sexe était nécessaire pour déterminer les exigences de poids sur les vols et que Transports Canada ne reconnaissait pas X .

Mais ce n'est pas le cas. Sau Sau Liu, conseiller principal des communications pour Transports Canada, explique qu'en 2019, le ministère a publié un document pour conseiller les exploitants aériens canadiens d'utiliser un poids masculin pour les personnes de sexe X .

Dans la frustration, Iz Lloyd s'est tourné vers les médias sociaux. Sa publication a été vue plus de 50 000 fois sur Tik Tok et a amassé plus de 800 commentaires.

Iz Lloyd dit que l'expérience a permis d’entrer en contact avec d'autres transgenres à travers le Canada qui ont aussi eu des problèmes avec WestJet.

L'une de ces personnes est Mattie McMillan qui accepte le pronom elle, mais qui utilise le marqueur X pour désigner son identité sexuelle.

Les Canadiens qui choisissent le marqueur X comme moi, doivent passer par un processus juridique pour l’obtenir et franchir plusieurs étapes uniquement pour que de grandes compagnies ne se conforment pas à la loi.

Chargement de l’image Mattie McMillan dit qu'elle a le même problème avec WestJet depuis trois ans. Photo : Facebook/Mattie McMillan

Mattie McMillan se bat avec WestJet à ce sujet depuis trois ans et, avec l'aide d'autres membres de la communauté, elle a envoyé une proposition d'appel à l'action à la compagnie.

Si aucune mesure n'est prise d'ici la fin juin, Mattie McMillan a l’intention de porter le problème devant les tribunaux.

Nous avons quelques cabinets d'avocats qui proposent leurs services pour examiner la situation .

Iz Lloyd espère voir des changements très bientôt.

Je ne veux pas me battre tout le temps , dit la jeune personne non binaire d’Halifax.

J'aimerais juste pouvoir exister, mais je sais aussi que je dois laisser un monde aux autres personnes transgenres et aux enfants trans pour qu'ils n'aient pas peur.

Avec les informations de Feleshia Chandler de CBC