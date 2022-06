La gouvernance de l’aéroport de Sherbrooke doit être repensée dit la vérificatrice générale

Dans son dernier rapport présenté jeudi, Andrée Cossette, la vérificatrice générale donne 26 recommandations pour la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (CDAS), l'organisme à but non lucratif qui le gère.

Selon l'analyse de Mme Cossette, les règles de gouvernance de la CDAS ne permettent pas d'assumer son mandat de gestion d'une manière efficiente.

Parmi ses recommandations, elle propose de mettre à jour les règlements généraux pour mieux refléter les rôles des différents membres.

Pour rappel, en mai dernier, le directeur général de la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke, Jean-François Ouellet, avait annoncé sa démission. Peu de temps avant lui, Shawn Young, qui siégeait au conseil d'administration de l'aéroport, avait aussi quitté le conseil d'administration.

Selon Shawn Young, le projet de lien aérien avec Montréal n'avance pas , ce qui l'a fait abandonner. Il estime qu'il ne sent pas de véritable volonté de la part des élus dans ce projet.

Selon le rapport de la vérificatrice générale, l'information financière liée au projet est incomplète, ce qui nuit à une prise de décision éclairée de la part des parties prenantes de ce projet .

Elle recommande alors de mettre à jour les données financières et statistiques du projet de desserte aérienne.

Surveillance et analyse de risques

Une section complète du rapport s'attarde à la surveillance. Les déficiences de contrôles internes identifiées nécessitent une attention particulière du conseil d'administration , stipule la vérificatrice générale de la ville de Sherbrooke.

Andrée Cossette recommande notamment de documenter les contrôles internes et s'assurer que les contrôles exercés laissent des traces visibles .

Le secteur des transports est très réglementé, et plusieurs risques en lien avec la santé et la sécurité des employés et de la clientèles existent. La vérificatrice générale a constaté que les employés de l'aéroport de Sherbrooke cumulaient plusieurs tâches, et demande donc de s'assurer que le personnel qui contribue aux activités aéroportuaires possède un niveau de connaissances suffisant dans toutes ces spécialités pour réduire les risques à un niveau acceptable .

Pour cela, elle recommande une analyse des risques par la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke ainsi que par un expert indépendant.

Évelyne Beaudin prend les rênes

Au conseil municipal de Sherbrooke, mardi soir, la mairesse Évelyne Beaudin a été nommée présidente de la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke.

L’aéroport vit une période difficile avec le départ de la direction générale et le rapport de la vérificatrice générale qui sera présenté [jeudi] aux membres du conseil d’administration et au comité exécutif. Dans une période de turbulence comme ça, il faut s’investir davantage pour réussir à stabiliser les choses , a souligné la mairesse.

D'après le rapport de la vérificatrice générale, la Ville de Sherbrooke comme la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke ont accepté les recommandations, qui devraient être mises en place au cours des prochains mois.