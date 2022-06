La première ministre du Manitoba bannie des futurs événements de Fierté Winnipeg

Le président de l’organisation qualifie le geste de Mme Stefanson d’insulte à toute la communauté LGBTQ2+.

En 2019, l’ancien premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a prononcé un discours à un rassemblement de la fierté gaie sans prendre part au défilé qui s’en est suivi.

Fierté Winnipeg a ensuite adopté un règlement qui veut que tout leader invité à parler doit aussi marcher dans le défilé.

Cette année, il avait été déterminé que la première ministre Heather Stefanson prononcerait un discours avant le défilé, ce qu’elle a fait.

Les organisateurs du défilé affirment avoir été informés par l’équipe de Mme Stefanson qu’elle marcherait au moins les deux tiers de l’itinéraire, ce qui n’est pas arrivé.

Le président de Fierté Winnipeg, Barry Karlenzig, estime que son organisation a été menée en bateau pour que la première ministre ait une opportunité d’être photographiée.

Pourquoi la première ministre a-t-elle l’audace de répéter les gestes exacts de son prédécesseur? Même après plusieurs rencontres lors desquelles cette équipe a été informée que ça ne pouvait pas se reproduire, sous peine de ne plus pouvoir participer , demande M. Karlenzig.

« Mme Stefanson n'est pas invitée l’année prochaine. Point à la ligne. » — Une citation de Barry Karlenzig, président de Fierté Winnipeg

Dans une déclaration, Heather Stefanson dit ne pas avoir pu marcher dans le défilé de la fierté gaie à cause de conflits d’horaire et de problèmes de communication entre son équipe et les organisateurs de l’événement.

Je m’excuse sincèrement auprès de Fierté Winnipeg et de la communauté LGBTQ2+ pour ne pas avoir pu me joindre au défilé de dimanche , écrit-elle.