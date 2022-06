Un peu plus d’an après son ouverture, la garderie Les Élymes suspend ses activités

Aux Îles-de-la-Madeleine, la garderie privée non subventionnée Les Élymes a suspendu ses activités, un peu plus d’un an après son ouverture.

Les employés et les parents ont appris la nouvelle lundi soir sur les réseaux sociaux.

La garderie avait été mise en place début 2021 par un groupe d'employeurs de l'archipel composé du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles, du Centre de services scolaire (CSS) des Îles, de la CTMA , de la Caisse Desjardins des Ramées et de la Municipalité des Îles.

Le groupe visait à développer un service de garde privé en attendant de nouvelles places subventionnées.

La garderie était déjà dans une phase de transition, et devait être absorbée en septembre par le CPE Chez ma tante, qui avait déjà pris en charge depuis plusieurs mois les opérations quotidiennes de la garderie Les Élymes.

Problèmes de main-d'œuvre

Ce sont des enjeux de main-d'œuvre qui ont forcé la fermeture de la garderie, selon Ariane Cummings, présidente du conseil d'administration de la garderie et aussi directrice générale de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

Depuis quelques semaines, on a des enjeux de main-d’œuvre, tant au niveau des éducatrices sur le plancher que des équipes de gestion, à la fois aux garderies Les Élymes et Chez ma tante. On était près du bris de service , indique-t-elle.

Lundi, de nouvelles absences d’employés ont précipité la suspension des activités de la garderie.

La goutte qui a fait déborder le vase, c’est qu’on s’est retrouvé avec personne à la coordination et à la direction, puis on a eu un autre départ d’une éducatrice. On s’est retrouvé sans le personnel minimum pour opérer et superviser la garderie, explique la présidente du conseil d’administration.

La garderie de 26 places avait déjà dû mettre ses opérations sur pause il y a un an pour les mêmes problèmes de personnel.

Selon Ariane Cummings, plus de 500 000 $ ont été investis dans le projet. De ce montant, celle-ci n’a pas indiqué combien il en restait ni ce qu’allaient devenir ces fonds.

Ni le CISSS des Îles, ni le CSS des Îles, ni la Caisse Desjardins des Ramées n’ont accepté de commenter la situation.

La CTMA a refusé nos demandes d’entrevue, mais a indiqué par courriel que la pénurie de main-d’œuvre frappe encore de plein fouet et cette situation est déplorable pour les familles madeliniennes. Nous avons cependant confiance en le conseil d’administration (sic) qui travaille d’arrache-pied pour trouver une solution.

Avec la collaboration de Sophie Martin