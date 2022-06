Ceux qui ne connaissent pas ce guitariste-là devraient absolument le rencontrer, devraient aller voir le spectacle , s'est enthousiasmé le directeur général de l'événement, Sébastien Fournier, lors du lancement de la programmation.

Sue Foley, Dave Young, Bran Van 3000 – qui fêtera les 25 ans de son premier album –, Isabelle Charlot et le groupe torontois Balaklava Blues font aussi partie des artistes qui participeront au Festi Jazz entre le 1er et le 4 septembre.

Chargement de l’image Le groupe The Brooks sera présent au Festi Jazz international de Rimouski (archives). Photo : FIJM / Victor Diaz Lamich

Ce que je voulais vraiment, c'est de toujours garder l'idée de niche, donc le jazz un petit peu plus pur, le jazz de grande qualité très très jazz, tout en allant vers les cousins, cousines et pour pouvoir exploser un petit peu le côté musical. Donc vraiment démocratiser encore plus l'événement, démocratiser encore plus le mot jazz , explique Sébastien Fournier, qui se réjouit de n'avoir pas eu se plier aux contraintes de la pandémie, cette année, pour élaborer sa programmation.

C'est extrêmement excitant, ça ouvre la porte à la créativité, ça ouvre la porte à tout ce qu'on veut faire au final. C'est un nouveau pas vers de nouvelles éditions, vers de nouveaux formats parfois [...] Bref, ça fait du bien, ça nous enlève un petit poids , dit-il.

L'an dernier, le festival avait été parmi les premiers au Québec à devoir demander le passeport vaccinal à ses spectateurs.

Cette année, en plus des concerts qui se dérouleront sous le chapiteau et à la salle Desjardins-Telus, les festivaliers pourront également profiter de spectacles gratuits, notamment dans le cadre de la série Les oiseaux de nuit, qui sera présentée à compter de 23 h les 1er, 2 et 3 septembre.

J'ai voulu faire en sorte que le monde puisse se retrouver, pas dans tout mais presque tout et qu'ils se sentent comme chez eux quand ils viennent au Festi Jazz , précise M. Fournier.

Les billets pour les spectacles sont déjà en vente.