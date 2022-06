Le géant mondial Nutrien augmente sa production d’engrais

La société Nutrien, établie à Saskatoon, a annoncé jeudi qu’elle va augmenter sa production d’engrais pour mieux répondre aux besoins dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture.

L’entreprise compte augmenter sa production d’engrais pour atteindre 18 millions de tonnes d’ici 2025. Ceci représente une hausse de 40 % comparativement à la production d’engrais enregistrée par Nutrien en 2020.

Cette initiative a été prise alors que l’offre pour l’engrais sur le marché mondial est fragilisée par la guerre en Ukraine.

Selon le président par intérim de Nutrien, Ken Seitz, la société a les moyens de répondre à la demande croissante de l’engrais au niveau mondial.

« Nutrien est capable de répondre aux enjeux concernant l’offre d’engrais et d'aider dans la production de nourriture à travers le monde. » — Une citation de Ken Seitz,président par intérim de Nutrien

Nutrien prévoit embaucher et former près de 350 personnes pour augmenter sa production d’engrais, en plus d'investir dans le développement d'équipements miniers pour atteindre son objectif.

La société compte aussi faire un remboursement de capital à ses actionnaires à travers des rachats d’actions, évalués à 2 milliards de dollars.