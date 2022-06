Début des travaux de transformation de l’ancienne Imprimerie nationale du Canada

Le Centre énergétique de Gatineau fait partie du Programme d’acquisition de services énergétiques (PASE), qui doit permettre de moderniser et de décarboniser le réseau énergétique du district fédéral.

Ces installations alimentent en chauffage quelque 80 édifices et assurent la climatisation de 67 immeubles de la région de la capitale nationale, y compris les édifices du Parlement.

Le réseau d’alimentation énergétique qui sera créé au sein du district doit aider le gouvernement fédéral à réaliser son objectif de réduire de 40 % d’ici 2025 les émissions de gaz à effet de serre générées par ses activités.

Lors d’une conférence de presse, jeudi matin, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Filomena Tassi, le député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, Greg Fergus et le secrétaire parlementaire de la ministre Tassi, Anthony Housefather, ont lancé la construction du Centre énergétique de Gatineau modernisé.

Ce centre est l’un des quatre sites qui composeront le réseau énergétique du district fédéral.

Les travaux de construction commenceront en juin et devraient se poursuivre jusqu’en mars 2025. Une fois achevé en 2025, le réseau modernisé regroupera le nouveau Centre énergétique du pré Tunney, le nouveau Centre énergétique Cliff de la Colline du Parlement, le nouveau Centre énergétique de Gatineau modernisé, ainsi que le Centre énergétique des buttes de la Confédération, rénové et actualisé. Les installations du Conseil national de recherches seront mises hors service.

Objectif : un bilan neutre en carbone

À terme, le nouveau centre doit afficher un bilan neutre en carbone et devenir l’une des centrales énergétiques parmi les plus vertes et les plus durables de cette catégorie en Amérique du Nord, indique le gouvernement par voie de communiqué de presse.

On y précise que les installations actuelles à vapeur, qui sont très polluantes et énergivores, seront remplacées par un système de pointe à l’eau chaude basse température, qui permettra de réduire d’environ 92 % les émissions de gaz à effet de serre produites par les opérations de chauffage et de climatisation.

Le nouveau centre représentera un virage majeur par rapport aux installations auxquelles nous sommes habitués pour le chauffage et la climatisation des édifices de la région de la capitale nationale. Ce centre énergétique nous permettra non seulement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d’économiser des centaines de millions de dollars en chauffage et en climatisation et d’accroître la sécurité, mais il servira également d’exemple pour d’autres initiatives du même genre à l’échelle internationale , a déclaré la ministre Tassé, dans le communiqué du gouvernement fédéral.

Selon M. Fergus, la collectivité bénéficiera par ailleurs d’espaces verts supplémentaires à l’intention des résidents de la région grâce à l’aménagement d’aires publiques accessibles toute l’année .

Le projet du PASE est évalué à 3,8 milliards de dollars. Il comprend deux volets : le premier, à hauteur de 1,5 milliard de dollars, prévoit la conception et la construction du nouveau réseau énergétique du district, qui sera parachevé en 2026. le deuxième, évalué à 2,3 milliards de dollars, concerne les activités d’exploitation et de maintenance du nouveau système - y compris les coûts énergétiques - sur un horizon de plus de 35 ans.