Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) dit avoir des raisons de croire que l'accusé pourrait être relié à d'autres dossiers similaires présentement sous enquête ou qui n'ont pas encore été signalés à la police, selon un communiqué de presse diffusé jeudi.

Les personnes qui pensent en avoir été victimes sont donc invitées à contacter la police de Gatineau.

Le 26 mai dernier, le SPVG effectuait une mise en garde concernant une recrudescence de la fraude des grands-parents sur son territoire. Le corps policier avait alors reçu une quinzaine de plaintes depuis le 11 mai. Depuis, plusieurs autres dossiers se sont ajoutés, faisant grimper le total des plaintes à 31.

Finalement, un résident de Montréal âgé de 22 ans a été arrêté, mardi matin. Il a comparu devant la Cour du Québec, mercredi matin, avant d’être relâché sous conditions.

Il fait face à des accusations de fraude de plus de 5000 $ et de possession de biens criminellement obtenus.

Un modus operandi similaire

Le SPVG rappelle que dans ce stratagème, les fraudeurs visent précisément des personnes âgées.

Dans tous les dossiers, le modus operandi des fraudeurs est le même, explique la police de Gatineau.

Un suspect appelle la victime en se faisant passer pour son petit-fils, son gendre ou encore le conjoint de sa petite-fille et lui dit avoir besoin d'aide.

Le suspect prétend avoir été impliqué dans un accident de voiture, avoir heurté une personne - généralement une femme enceinte - et avoir été arrêté par la police.

Dans certains dossiers, l'individu personnifiant l'être cher indique avoir avoué aux policiers qu'il utilisait son cellulaire lors de la collision.

L'interlocuteur explique alors à la victime qu'il n'a droit qu'à un seul appel et qu'il devra couper la communication sous peu. Il lui demande son aide pour payer la caution lui permettant de sortir de prison et lui demande de n'en parler à personne. Il raccroche en spécifiant qu'un avocat entrera en contact avec elle.

Un deuxième suspect prend ensuite contact avec la victime en prétendant être l'avocat en question. Il mentionne avoir besoin d'un certain montant d'argent comptant pour payer la caution. Il demande à la victime d'aller retirer l'argent et de ne pas mentionner au commis que la somme servira à payer une caution puisqu'il lui faudrait alors remplir une panoplie de documents, ce qui prendrait trop de temps.

Une fois l'argent comptant en main, la victime contacte de nouveau l'avocat qui lui indique qu'un huissier ou un employé du palais de justice passera à sa résidence pour récupérer la somme.

Peu de temps après, une personne se présente chez la victime et quitte les lieux avec l'argent. Dans certains cas, le suspect donne rendez-vous à sa victime dans un lieu public afin de la rassurer.

Toute personne détenant de l'information sur le stratagème de fraude des grands-parents est invitée à contacter la ligne info du SPVG au 819-243-4636, option 5.

À lire aussi : Recrudescence des fraudes dirigées vers les personnes âgées à Gatineau, constate le SPVG

Des conseils pour se protéger

La police fait plusieurs recommandations pour se prémunir de ce genre d’incident.

Elle rappelle que les fraudeurs ciblent leurs victimes au hasard et trouvent généralement leurs informations sur des sites Internet publics comme Canada 411.

Il peut donc être judicieux de limiter l'information rendue disponible sur ce type de plateforme , écrit le SPVG .

Lorsqu'on reçoit un appel d'une personne prétendant être un être cher dans le besoin, il importe de poser des questions à son interlocuteur afin de valider son identité. Ces questions doivent être neutres et assez précises ou personnelles pour faire en sorte que le fraudeur ne soit pas en mesure d'en deviner les réponses. Aucune information comme un prénom ne doit être suggérée puisque les fraudeurs pourraient utiliser cette information pour confondre leur victime.

Si la personne dit être un membre de la famille, il vaut mieux tenter soi-même de joindre cette personne en utilisant les numéros de téléphone habituellement utilisés.

Aucun renseignement personnel ou bancaire ne devrait non plus être fourni, et ce, même si l'interlocuteur dit être une connaissance ou un membre de la famille.