Un chantier de 12 M$ en cours au Cégep de Jonquière

Une douzaine de projets nécessitant des travaux au coût de 12 millions de dollars se poursuivront tout l’été au Cégep de Jonquière. Il s’agit du plus gros chantier jamais déployé par l’établissement d’enseignement.

Le projet d’économie d’énergie annoncé en octobre par la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a été déployé. Les travaux coûteront à eux seuls 8,1 millions de dollars et s’intensifieront au cours de la période estivale avec la modernisation des systèmes de chauffage, l’ajout de systèmes de récupération de chaleur et la refonte des systèmes de ventilation et d’électricité.

Chargement de l’image Une partie du stationnement est transformée en chantier. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

L’ajout de chaudières électriques contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Ce sera très mouvementé un peu partout aux alentours du campus dans les prochaines semaines alors que la fin de plusieurs projets est prévue pour l’arrivée des étudiants à la rentrée au mois d’août. » — Une citation de Pierre-Luc Dallaire, régisseur général à l’entretien spécialisé et sanitaire, Cégep de Jonquière

De nouveaux systèmes d’éclairage plus écologiques sont également mis en place.

Chargement de l’image Des chaudières seront ajoutées à l'intérieur de l'établissement pour réduire les gaz à effet de serre. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Chargement de l’image La toiture de la salle Polyvalente est en cours de réparation. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Projet en économie d’énergie

Les travaux entourant le projet en économie d'énergie devraient être terminés d’ici à la fin de 2022.

Ils permettront de réduire de près de 20 % la facture énergétique du Cégep et de diminuer de près de 80 % ses émissions de gaz à effet de serre , peut-on lire dans un communiqué diffusé jeudi par la direction du cégep jonquiérois.

Avec les informations de Kenza Chafik