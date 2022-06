L’Ontario devrait garder le masque dans les hôpitaux, dit un expert

Le masque ne sera plus obligatoire à compter de samedi dans les hôpitaux et le transport en commun, notamment.

Toutefois, il continuera à être exigé dans les centres de soins de longue durée et les maisons de retraite. Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a expliqué mercredi qu'il voulait ainsi protéger les plus vulnérables.

Partout ailleurs, il est possible de lever l'obligation de porter le masque, selon le gouvernement, grâce aux taux élevés de vaccination et la baisse des infections et des hospitalisations, notamment.

Le Dr Fahad Razak, nouveau directeur scientifique du Groupe ontarien de lutte contre la COVID-19, admet que les indicateurs de santé publique sont positifs, mais en entrevue à CBC, il souligne que les hôpitaux ont toujours du personnel malade ou épuisé à cause de la pandémie.

« Je suis content de voir que plusieurs hôpitaux ont déjà annoncé qu'ils continueraient à exiger le masque. Je crois que la plupart des autres vont emboîter le pas. » — Une citation de Dr Fahad Razak, interniste à l'Hôpital St. Michael's de Toronto

Le Réseau de santé universitaire de Toronto (hôpitaux Général, Western et Princess Margaret ainsi que l'Institut Michener et le Centre de réadaptation de Toronto), tout comme l'Hôpital pour enfants SickKids, ont déjà indiqué qu'ils maintiendraient la politique du masque obligatoire.

Le Dr Razak admet que la fin de l'obligation de porter le masque est une question difficile, qui relève d'un jugement de valeur de la province. Il fallait prendre une décision à un certain moment, dit-il. Il n'y a pas de chiffre exact sur lequel se fonder.

Personne ne peut savoir si aujourd'hui ou demain est exactement la bonne journée , ajoute-t-il.

De son côté, la Commission de transport de Toronto (CTT), qui gère le réseau de métro, de tramways et d'autobus de la ville, recommande fortement aux usagers de continuer à porter le masque, même s'il ne sera plus obligatoire à compter de ce week-end.