Une expédition dans un monde préhistorique : c'est le thème qu'ont choisi ces militants pour dénoncer la crise du logement à Québec. Dans un parcours en autobus à travers la ville de Québec, ils ont tenté de mettre en lumière les pratiques douteuses qu'utilisent certains propriétaires pour pousser des locataires vers la sortie.

Évictions, reprises de logement, réno-éviction... Entre 2016 et 2019, les groupes d'aide au logement de Québec ont reçu 43 appels pour ce genre de situation. Dans les trois dernières années, ils en ont recensé 266, soit près de 5 fois plus.

Les nouveaux propriétaires qui ont acheté à haut prix de nouveaux immeubles, ils se trouvent en situation financière où ils demandent des augmentations de loyer pour rentabiliser extrêmement rapidement leur investissement , explique Nicole Dionne, coordonnatrice pour le Bureau d'animation et d'information logement du Québec métropolitain (BAIL).

Chargement de l’image Les militants ont choisi le thème de la préhistoire pour guider leur manifestation pour le droit au logement. Photo : Radio-Canada

L'intervenante du BAIL , Marie-Lou Drouin, espère aussi sensibiliser les locataires avec leur initiative.

On s'est dit c'est assez il faut en parler, il faut dénoncer. On veut faire savoir aux locataires que ces pratiques-là sont illégales , dit-elle.

Partout en ville , dit le BAIL

Trouver un logement abordable à Québec est devenu de plus en plus difficile. Le taux d'inoccupation des logements en ville est présentement de 2,4 % alors qu'on devrait plutôt être à 3 %, soutient l'organisme.

L'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ) précise également avoir reçu, depuis le début de l'année 2022, 402 demandes d'aide de gens incapables de se dénicher un loyer.

Les cinq dernières années, quand on regarde les chiffres de la SCHL , la hausse du loyer moyen dans Saint-Roch, c'est de 20 %. C'est plus élevé que la moyenne de la Ville , explique un autre intervenant du BAIL , Jonathan Carmichael.

Chargement de l’image Nicole Dionne, intervenante pour le BAIL, souhaite que le gouvernement prenne des mesures pour contrer certaines pratiques douteuses de propriétaires. Photo : Radio-Canada

Pour remédier à la situation, le BAIL propose un moratoire sur les évictions dans la province.

On demande qu'il y ait un moratoire sur les évictions de toutes sortes à cause du problème que ça cause actuellement à la veille du 1er juillet , mentionne Nicole Dionne.

La CORPIQ se défend

Par courriel, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) condamne les évictions illégales que font certains propriétaires.

Elle demande toutefois au gouvernement du Québec de meilleurs incitatifs financiers pour aider ses membres à mieux entretenir leurs bâtiments et ainsi éviter des rénovations qui mènent à des hausses fulgurantes des loyers.

Avec les informations de Camille Carpentier