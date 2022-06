Le CIUSSS crée un réseau d’éclaireurs pour une saine santé mentale

Durement mise à l'épreuve pendant la pandémie, la santé mentale de la population est au cœur des priorités d’un nouveau réseau d’éclaireurs mis en place par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le programme, calqué sur le modèle implanté par la municipalité de Lac-Mégantic après la tragédie de 2013, a pour but de permettre à des personnes fragilisées par la pandémie de COVID-19 de bénéficier de soutien et de repères.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a décidé de permettre à d’autres régions de la province de bénéficier d’un réseau d’éclaireurs, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le programme vise essentiellement à construire un réseau de soutien collectif visant à préserver et à améliorer la santé psychologique et le bien-être de la population.

Chargement de l’image Les demandes d'aide pour des services psychologiques ont explosées pendant la pandémie. Photo : getty images/istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Nous commençons tout juste à comprendre et à documenter les impacts de la pandémie sur la santé mentale et le bien-être de la population, mais à la lumière d’expériences passées, nous savons que ces impacts dureront encore plusieurs années , a fait valoir la Dre Catherine Habel, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« C’est dans une perspective de rétablissement social que nous déployons présentement un réseau d’éclaireurs, qui favorisera la promotion de la santé, le soutien entre les gens et la mise en place d’initiatives collectives. » — Une citation de Dre Catherine Habel, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, CIUSSS

Le CIUSSS souhaite construire son nouveau réseau d’éclaireurs avec des personnes bien établies dans leur milieu, impliquées et désireuses de faire une différence dans leur communauté. De l’aide et des outils seront offerts aux éclaireurs afin de mieux les aider à porter des initiatives collectives et à promouvoir l’importance de prendre soin de soi et des autres.

Les architectes du programme souhaitent que ces éclaireurs deviennent les yeux et les oreilles de la communauté et exercent une vigie auprès de personnes fragilisées par la pandémie. Leur entrée en scène permettra de mieux cibler les services et les professionnels pouvant leur venir en aide.