Le Centre de services ambulatoires de Rouyn-Noranda est inauguré

Le nouveau département, situé à même l'Hôpital de Rouyn-Noranda, permettra de centraliser les soins, comme les changements de pansement ou les soins de plaie.

Les patients pourront aussi y recevoir des médicaments par intraveineuse ou des transfusions.

Les gens qui étaient habitués d’aller au CLSC pour voir les infirmières afin d’enlever des sutures, des agrafes, avoir des injections, des pansements ou juste être évalués par une infirmière avant d’aller à l’urgence, maintenant c’est tout ici que ça se fait , décrit l'assistante infirmière-chef Élizabeth Nickerson.

Chargement de l’image Les patients ont accès au Centre de services ambulatoires depuis le 20 mars. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

De 15 000 à 20 000 patients devraient recevoir des soins au CSA de Rouyn-Noranda chaque année.

« Les services ambulatoires sont des services accessibles à une personne qui peut se déplacer, par opposition à une personne qui doit être hospitalisée ou qui ne peut quitter son domicile. » — Une citation de Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

Le Centre de services ambulatoires (CSA) permet aussi aux médecins spécialistes d'offrir un meilleur suivi à leurs patients, selon le chirurgien Alexandre Viau.

Chargement de l’image Le Dr Alexandre Viau, chirurgien à l'Hôpital de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

« Avant, ce patient-là pour son suivi, il y avait une partie qui était souvent faite au CLSC, par exemple. C’est deux pavillons plus loin dans un bureau que je ne sais pas vraiment où c’était parce qu’on n’était jamais vraiment allés. Des fois, les infirmières nous appelaient : ''C’est un peu moins beau, un petit peu rose''. Une description visuelle, ce n’est pas toujours facile, ça ne vaut pas une appréciation. Maintenant, on est à deux minutes de notre lieu de travail où on est presque tous les jours », souligne-t-il.

Les travaux d’aménagement du Centre avaient débuté en février 2021 à l’Hôpital de Rouyn-Noranda. Le premier CSA a été ouvert à Amos en 2019. Des centres de services ambulatoires doivent aussi être aménagés dans les autres MRC de l’Abitibi-Témiscamingue.