Fin du masque obligatoire le 11 juin pour OC Transpo et le 18 juin du côté de la STO

L’Ontario met fin à l’obligation de porter le masque dans les transports collectifs le samedi 11 juin, ce qui s’applique aussi au réseau d’OC Transpo, à Ottawa. Au Québec, la restriction sera levée à compter du samedi 18 juin, soit sept jours plus tard. Les décisions des provinces en ce sens ont été diffusées mercredi, à seulement quelques heures d’intervalle.

Au cours de la pandémie, les résidents de la région de la capitale fédérale ont souvent dû s’habituer aux différences de mesures sanitaires entre les deux provinces.

Des conseillers municipaux d’Ottawa et de Gatineau, de même que des membres de la communauté des affaires, avaient demandé aux gouvernements de l’Ontario et du Québec de tenir compte de la réalité interprovinciale de la région de la capitale nationale lors de l’imposition de mesures sanitaires.

Les usagers de la Société de transport de l’Outaouais (STO) devront patienter jusqu’au 18 juin pour retirer leur masque à bord, et ce, même s’ils débutent ou terminent leur trajet du côté d’Ottawa.

Il sera donc important d'avoir un masque avec soi et de continuer à porter le masque jusqu'au 18 juin prochain , souligne la responsable des affaires publiques de la STO , José Lafleur.

La levée du port du masque obligatoire le 18 juin s’appliquera à bord des autobus du réseau régulier, mais aussi tout ce qui est le service de transport adapté et le service de transport à la demande qui est offert dans les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers , explique Mme Lafleur.

Une fois la mesure levée au Québec, les usagers et les employés de la STO seront libres de porter ou non le masque à bord.

Des réactions mixtes

Dans une note de service mercredi, la médecin chef en santé publique de Santé publique Ottawa (SPO), la Dre Vera Etches, soutient qu’elle n’est plus d'avis que le port généralisé du masque dans la communauté est nécessaire , mais que SPO recommande tout de même aux usagers de continuer à porter le masque dans les transports en commun.

Cette recommandation est mise de l’avant, car selon SPO , la vague actuelle de COVID-19 n'est pas résolue et que d'autres vagues sont prévues, et compte tenu de la nature non discrétionnaire du transport en commun pour de nombreux résidents et du fait qu'il peut être difficile, voire impossible, de maintenir une distance physique dans les véhicules de transport en commun .

La Dre Etches ajoute aussi que SPO appuie OC Transpo dans la poursuite de stratégies et promotions visant à soutenir l'utilisation des masques et que l’autorité de santé publique ottavienne continuera de surveiller la situation locale et informera [les résidents] si cet avis change .

Chargement de l’image La Dre Vera Etches en compagnie du maire d'Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, entend continuer à porter le masque dans les transports collectifs après le 11 juin prochain. C’est une question de précaution , a-t-il dit en mêlée de presse, mercredi. Nous encourageons les gens à porter un masque dans les endroits fermés, comme les autobus ou le train , mais sans l’obliger, poursuit-il.

Pour sa part, le Dr Hugues Loemba, qui est médecin-chercheur, virologue, médecin de famille et professeur agrégé à l’Université d’Ottawa, ne voit pas d’un bon œil la fin du port du masque obligatoire dans les transports collectifs, puisque la pandémie perdure encore.

Le Dr Loemba estime que la mesure aurait dû être conservée dans les transports en commun. Dans les magasins, les gens bougent, ils ne restent pas sur place [...], mais dans le transport en commun, vous n’allez pas bouger autant que lorsque vous faites des emplettes , précise-t-il.

C’est vrai qu’on est plus proche de la fin de la pandémie , admet le médecin tout en précisant qu'il faut rester vigilant. Selon lui, il sera beaucoup plus difficile d'imposer à nouveau la restriction sanitaire à l'automne, advenant une remontée potentielle des cas de COVID-19.

Avec les informations de Rebecca Kwan et Gabriel Le Marquand Perreault