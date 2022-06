Des agriculteurs dénoncent le dézonage de terres à Saint-Augustin-de-Desmaures

L’agrandissement envisagé de plus de 115 hectares du périmètre urbain est démesuré , fait savoir, par voie de communiqué, Gabriel Lalancette, le président de l’organisme.

Il le déplore d’autant plus que, selon les données du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), une grande partie de cette superficie est actuellement classée en zone agricole.

Des producteurs l’exploitent en cultivant des céréales et du foin. Si le projet aboutit, ils ne pourront plus le faire.

Une route pour désengorger le trafic sur la 138

Sur son site internet, Saint-Augustin-de-Desmaures dévoile ce à quoi ressemblera la prochaine mouture de son plan d’urbanisme, expliquant qu’elle assurera la vitalité et le dynamisme de la ville.

Chargement de l’image Les deux zones de développement industriel et résidentiel, qui pourraient voir le jour à Saint-Augustin-de-Desmaures, sont délimitées ici en rouge. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

L’étalement urbain prendra forme dans deux secteurs : à l’ouest de la route 367, tout d’abord, en face du complexe sportif multifonctionnel — c’est dans cet endroit que les industries pourront s’implanter —, et un autre au sud de la route 138, entre les rues Jean-Juneau et Tessier, destiné au ensemble résidentiel.

Notre préoccupation principale est de créer une route qui relierait les rues Tessier et Jean-Juneau pour désengorger le trafic sur la 138 et rendre le quartier plus accessible , précise le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Juneau.

« La Ville n’a aucune volonté de protéger son territoire agricole. » — Une citation de Gabriel Lalancette, président de l'UPA de Québec, Jacques-Cartier

La mairie s’en défend. 84 % de notre territoire est agricole et on y tient. Si ces deux zones se concrétisent, on en sera à un peu plus de 83 %. Je ne dis pas que ce n’est rien. Mais on ne passera pas d’un territoire agricole à un territoire urbain , assure Sylvain Juneau.

Une consultation publique était programmée en février. Elle a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. Elle aura finalement lieu le 7 septembre, à 18 h, à l’hôtel de ville.

J’ai constaté après plusieurs échanges avec des citoyens qu’ils ne souhaitaient pas nécessairement voir le développement résidentiel s’accroître au sein de leur municipalité , souligne Gabriel Lalancette.

Il encourage les producteurs agricoles et les habitants de Saint-Augustin-de-Desmaures à exprimer leur opinion lors de la réunion planifiée à la rentrée.

L'option la plus facile

L’ UPA de Québec, Jacques-Cartier considère que le projet de Saint-Augustin-de-Desmaures va à l'encontre de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire, dévoilée par le gouvernement lundi, à Saguenay.

Celle-là même qui mentionne l’importance de se doter de moyens pour contrer l’étalement urbain et la perte de territoires agricoles. L’union des producteurs salue la démarche de la province, mais considère qu’il y a moyen de faire plus.

On est content que [cette politique] arrive. Ça faisait longtemps qu’il y avait des pourparlers, mais ce n’est pas une loi, c’est une politique , commente Luce Bélanger.

Chargement de l’image 84 % du territoire de Saint-Augustin-de-Desmaures est occupé par des terres agricoles. Photo : Radio-Canada

Cette éleveuse de volailles à Saint-Gabriel-de-Valcartier, dans la MRC de La Jacques-Cartier, au nord de Québec, déplore la conversion de terres agricoles en terrains constructibles, une réalité qui ne date pas d’hier.

C’est souvent l’option la plus facile parce que mettre une maison sur une terre agricole demande très peu d’ouvrage. Cette terre est déjà travaillée, il n’y a pas d’arbres, donc pas de déboisement à faire.

Également membre de l’ UPA de Québec, Jacques-Cartier, Luce Bélanger affirme que ce n’est pas la bonne stratégie.

Si on peut faire de l’aménagement ou du développement industriel ou résidentiel ailleurs, il faut y aller. Une terre agricole devrait rester une terre à potentiel agricole, à valeur agricole et surtout à utilisation agricole.