Une subvention de 462 000 $ pour l’organisme Hommes Sept-Îles

L'organisme cherche depuis un bon moment à augmenter sa capacité d'accueil. À la fin du dernier confinement lié à la pandémie de Covid-19, Hommes Sept-Îles a dû créer sa première liste d’attente puisque la demande ne cessait d’augmenter. La subvention, c'est une grande nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça fait plusieurs mois qu’on travaille pour ça. , explique le directeur de l'organisme Hommes Sept-Îles, Edmond Michaud.

L’organisme opère déjà une première maison d’accueil d’étape un qui inclut quatre chambres et douze lits. Selon le directeur, une maison d'étape un est une maison avec des aires communes et un milieu de vie partagé entre les pères.

Chargement de l’image Le coordonnateur d'Hommes Sept-Îles, Edmond Michaud, aimerait recevoir les premiers pères entre l'automne et l'hiver. Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

L’organisme a déjà acheté la deuxième maison qui se situe à côté de la première. Le concept est toutefois différent. Il s'agit d’une maison d’étape deux. L’objectif est d’accueillir des pères et leurs enfants pour des séjours de moyen à long terme. Le but est de construire des logements semi-autonomes sous supervision , ajoute M. Michaud. Cette demeure permettra d’ajouter cinq chambres et environ quinze lits.

« La maison d'étape deux c’est un projet qui s’adresse principalement aux familles qui ont terminé un séjour dans la maison de première étape ou qui ont besoin d’un logement semi-supervisé. » — Une citation de Edmond Michaud, directeur de l'organisme Hommes Sept-Îles

Selon lui, la majorité de la subvention offerte par la Société du Plan Nord ira dans la rénovation de la nouvelle maison. L'échéance de chantier est le 31 mars 2023, donc on peut espérer entre l’automne et l'hiver recevoir les premiers pères , précise-t-il.

Logement abordable à Sept-Îles

Il explique que pour tous les types de clientèle, se trouver un logement est une chose compliquée à Sept-Îles. On sait qu’il y a une pénurie de logements en ce moment et même avec notre deuxième maison ce n’est pas assez pour aider la clientèle vulnérable. On fait tout ce qu’on peut avec le financement qu’on a , explique Edmond Michaud.

Le directeur d’Homme Sept-Îles craint une crise d'itinérance. C’est particulièrement préoccupant avec les annonces de Devcore et leur acquisition de plus de 500 logements pour les rénover. Le problème c’est que Devcore veut mettre dehors une bonne partie de la clientèle vulnérable , dénonce-t-il.