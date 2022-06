Aide aux entreprises : Québec annonce la fin de certains programmes de soutien

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, en point de presse jeudi.

Les deux initiatives concernées sont le Programme d'aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et le Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).

Les demandes d'aide qui seront acheminées avant mardi soir seront honorées, a précisé M. Fitzgibbon.

Le ministre a aussi annoncé la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2022, du moratoire pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides financières accordées dans le cadre du PAUPME .

De plus, les entreprises qui ont bénéficié du PAUPME ou du PACTE pourront voir converti l’équivalent de 25 % du financement accordé en contribution non remboursable. Dans le cas du PACTE , la contribution non remboursable sera plafonnée à 40 000 $.

À noter que cette contribution non remboursable s’appliquera aux aides financières qui ne bénéficient pas des volets Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme (ACEST) ou du PACTE Tourisme.

Le ministre Fitzgibbon estime que plus de 16 000 entreprises ont reçu un soutien financier via ces programmes depuis leur mise sur pied, au début de la pandémie, ce qui a permis de limiter les fermetures .

Selon lui, le Québec a connu 25 % de fermetures en moins de PME en 2020-2021, comparativement à 2018-2019. Est-ce que ça veut dire qu’il y a des entreprises qui ont été gardées sous respirateur artificiel qui auraient dû fermer? On espère que non. Évidemment, quand on a fait les prêts, on voulait être généreux...