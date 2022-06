Enquête sur la mort d’un Autochtone : les agents témoignent à leur audience disciplinaire

L’autre policier accusé de manquement au devoir dans cette affaire, Shawn Whipple, s’est défendu en affirmant qu’il avait joué un rôle mineur dans l’enquête.

L’audience disciplinaire des deux agents impliqués dans l’enquête jugée bâclée sur la mort de Stacy DeBungee le 15 octobre 2015, a commencé le 30 mai et se terminera le 17 juin.

M. Harrison a plaidé coupable de manquement au devoir.

Plus tôt cette semaine, le tribunal a entendu des preuves et des témoignages indiquant que le sergent-chef n’a pas fait de suivi concernant des pistes qui auraient pu lui fournir des informations pertinentes pour l’enquête.

Chargement de l’image Brad DeBungee ne croit pas que la mort de Stacy DeBungee en octobre 2015 soit accidentelle (archives). Photo : CBC / Nick Sherman

Il aurait omis de lire plusieurs rapports internes reliés à ce cas, et aurait conclu prématurément que Stacy DeBungee était mort de façon accidentelle.

Le policier n’était notamment pas disponible pour rencontrer le frère de la victime, qui s’était présenté au poste en compagnie d’un détective privé.

Manquement au devoir

David Butt, l'avocat représentant les deux policiers, a demandé à M. Harrison si le fait d'avoir manqué cette réunion constituait un manquement au devoir.

Chargement de l’image Le sergent-chef Shawn Harrison n’était pas disponible pour rencontrer le frère de la victime, qui s’était présenté au poste en compagnie d’un détective privé (archives). Photo : CBC / Cathy Alex

C'était une erreur de ma part , a répondu M. Harrison.

« Je me suis senti mal dans le sens où je n'ai pas parlé à M. DeBungee. Je ne savais pas qu'il était là et il ne m'est jamais arrivé de ne pas parler à un proche parent. Si les circonstances avaient été différentes et que j'avais été présent, j'aurais probablement fini par parler à ces deux messieurs. » — Une citation de Sergent-chef Shawn Harrison, Service de police de Thunder Bay (SPTB)

Shawn Harrison a témoigné qu’à l’époque du décès de Stacy DeBungee, des rumeurs concernant un tueur en série circulaient à Thunder Bay.

Il affirme qu’un communiqué de presse indiquant que la police ne soupçonnait pas d’acte criminel, peu de temps après la découverte du corps, avait été publié pour rassurer la population.

Le sergent-chef a ajouté qu’il n’avait pas approuvé le second communiqué de presse et qu'il n'aurait pas publié une déclaration indiquant que l'affaire était non criminelle sans qu'une autopsie ait été effectuée.

Quelles preuves ?

Dans son contre-interrogatoire, le procureur Joël Dubois a avancé que M. Harrison a conclu sans preuve que Stacy DeBungee avait bu de l'alcool, et qu’il était tombé dans la rivière, inconscient, et s’était noyé.

L’agent a témoigné avoir suggéré dans des notes et des réunions que la victime s’était noyée de façon accidentelle, en précisant qu’il n’a jamais exclu la possibilité que M. DeBungee ait été poussé.

Me Dubois a ensuite demandé au sergent-chef de lire ses notes écrites alors qu’il se trouvait sur le lieu de l’incident, qui font partie des preuves déposées dans le cadre de l’audience.

Il avait notamment écrit que M. DeBungee était connu des policiers, en raison de plusieurs infractions liées à l’alcool, et qu’il n’y avait pas de signe évident de traumatisme ou d’acte criminel.

Chargement de l’image Le procureur Joël Dubois a avancé que M. Harrison a conclu sans preuve que Stacy DeBungee avait bu de l'alcool, et qu’il était tombé dans la rivière, inconscient, et s’était noyé (archives). Photo : CBC

Le procureur a laissé entendre que le policier avait quitté les lieux trop rapidement et que les efforts pour suivre toutes les pistes et rencontrer des témoins ont été insuffisants.

Depuis l'enquête sur l'affaire DeBungee, M. Harrison a formé les policiers de Thunder Bay à la gestion des cas graves. Il assure qu'aucune de ses décisions n'a été affectée par des préjugés raciaux.

Le sergent Shawn Whipple défend ses actions

L’autre agent faisant face à une audience disciplinaire, Shawn Whipple, a plaidé non coupable à l’accusation de manquement au devoir.

Il a raconté qu’en octobre 2015, il travaillait sur deux dossiers d’homicides et sur un cas d’agression sexuelle grave, et qu’il a seulement joué un rôle de soutien dans l’enquête sur la mort de Stacy DeBungee.

M. Whipple ajoute que la prise de notes et la lecture de rapports étaient la responsabilité des agents responsables de l’enquête, une politique qui a changé depuis.

Le procureur et l'avocat de la famille DeBungee ont particulièrement interrogé M. Whipple sur une visite que lui et l’agent Clark McKeever, maintenant retraité, ont faite au domicile de la conjointe de la victime pour les informer du décès.

Le sergent affirme qu’il n’est pas entré dans l’appartement, en raison du grand nombre de personnes présentes, et qu’il a été distrait par la dispute d’un couple de l’autre côté du couloir.

M. McKeever est un enquêteur expérimenté et s'il avait trouvé que les informations qu'il recevait des personnes présentes méritaient et exigeaient des déclarations formelles, il l'aurait fait , a déclaré M. Whipple, confirmant qu'il ne se sentait pas obligé de prendre des notes lui-même.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas pris de notes, le sergent a répondu : J'aurais aimé le faire , ajoutant : Parce que dans ce cas, je ne serais pas obligé de répondre à cette question.

D'après les informations de CBC News