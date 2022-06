Il manque près de 200 médecins et 800 infirmières au Nouveau-Brunswick

Le système de santé est à bout de souffle au Nouveau-Brunswick en grande partie en raison de la pénurie de médecins et d'infirmières. Il manque près d'un millier de professionnels de la santé dans les deux réseaux et cela touche plusieurs secteurs.

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a publié les plus récentes données sur la pénurie de professionnels de la santé.

Au total, il y a 181 postes de médecins vacants dans la province.

« Nous avons une pénurie importante de ces ressources à tous les niveaux de notre système de soins de santé. » — Une citation de Roger Melanson, chef intérimaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick

La pénurie de médecins est pire chez Vitalité

C’est du côté du réseau de santé Vitalité que le nombre de médecins manquants est le plus élevé. Il manque 92 médecins dans le réseau francophone et 89 dans le réseau anglophone Horizon.

Si l’on tient compte du nombre total de médecins dans chacun des réseaux de la santé, on se rend compte que la pénurie est beaucoup plus sévère du côté francophone, où au total il y a près de deux fois moins de postes de médecins.

Si vous regardez le temps d'attente des chirurgies, il y a aussi un élément important de pénurie de ressources pour pouvoir prendre en charge ce type de chirurgies , note Roger Melanson.

Chargement de l’image Roger Melanson, le chef par intérim du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, a soulevé la question de la pénurie de professionnels de la santé à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Dans l’ensemble des deux réseaux de santé, il manque un peu plus de spécialistes que de médecins généralistes. Selon les données fournies par le ministère de la Santé, il y a 92 postes vacants de spécialistes, et 82 postes de médecins généralistes et urgentologues.

Nous avons des conversations avec nos réseaux de santé sur l'augmentation du temps de chirurgie, bien sûr en respectant le fait que nous avons besoin de professionnels de la santé pour remplir ces rôles , explique la ministre de la Santé Dorothy Shephard.

15 % des postes d'infirmières sont vacants

La pénurie de professionnels de la santé touche aussi les infirmières immatriculées.

Dans l’ensemble de la province, il y a 783 postes vacants d’infirmière immatriculée; soit 224 dans le réseau de santé Vitalité et 559 dans le réseau Horizon.

Chargement de l’image Il manque près de 800 infirmières et infirmiers au Nouveau-Brunswick. Photo : iStock / Photographerlondon

Dans l’ensemble de la province, il existe 5289 postes d'infirmières. C'est donc 15 % des postes qui sont vacants.