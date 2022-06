Le Cirque de la Pointe-Sèche présentera Charcoal cet été

Le Cirque présentera dès le 7 juillet le spectacle Charcoal, qui raconte l'histoire d'une communauté vivant dans une mine et qui tente de retrouver la lumière. Le spectacle mettra de l'avant des disciplines comme le trampoline et la corde aérienne. Une douzaine d'artistes d'un peu partout en Amérique participent au spectacle.

Chargement de l’image Le Cirque de la Pointe-Sèche est de retour cet été avec un spectacle original. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

La scénariste et metteuse en scène du spectacle, Alix Dufresne, explique que tous les numéros ont été créés sur place, ce qui est plutôt rare dans les spectacles de cirque.

D'habitude, pour un show de cirque, souvent les gens vont arriver avec des numéros déjà faits, on va essayer de faire des liens et des transitions pour faire quelque chose qui se tient. Mais là, on est vraiment partis d'une histoire, d'une dramaturgie puis leurs numéros vont essayer de s'imbriquer là-dedans , raconte-t-elle.

« Ensemble, on crée de zéro les numéros pour l'intégrer dans cette histoire-là de Charcoal. Ça, c'est vraiment précieux, ça demande du temps. » — Une citation de Alix Dufresne, scénariste et metteuse en scène

On travaille 8, 9 heures par jour dans des conditions qui sont quand même assez olé olé, c'est-à-dire qu'il pleut, qu'il fait soleil, il vente, il fait chaud, il fait froid, il y a des moustiques, peu importe, on est là, on est sur la paroi , ajoute-t-elle.

Chargement de l’image Les locaux de l'école de cirque dans l'église Saint-Germain, au Kamouraska Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Vers une école de cirque dans l'église de Saint-Germain

En plus du spectacle Charcoal, les acrobates poursuivent aussi leur projet de créer une école de cirque dans l'église de Saint-Germain-de-Kamouraska. Le bâtiment, qui a été donné à l''organisme à but non lucratif Création Pointe-Sèche en 2020, permet déjà aux artistes de cirque de faire de l'escalade et des répétitions. L'organisme souhaite toutefois élargir ses activités au grand public.

En octobre, on va accueillir 30 enfants et 12 adultes pour se roder un peu puis former nos entraîneurs finalement. Puis ensuite, si tout va bien, on aimerait ça augmenter la capacité parce qu'il y a l'espace et le potentiel pour ça , indique Élyme Gilbert, cofondateur du cirque.

Pour y parvenir, l'OBNL a besoin de 55 000 $ qu'il espère obtenir grâce à une campagne de sociofinancement. L'argent amassé servira à acheter du matériel de cirque et à diversifier les installations sur place.

D'après les informations de Xavier Lacroix