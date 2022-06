La candidature d’un professeur autochtone rejetée à l’Université de la Saskatchewan

Les administrateurs de l’Université de la Saskatchewan ont exigé certains documents pour prouver que le professeur cri-métis Réal Carrière est bel et bien autochtone. Sans cette documentation, sa candidature a été rejetée.

Cette institution est censée être un leader dans la communauté. Il aurait été formidable de revenir , explique celui qui est originaire de la province.

Réal Carrière enseigne à l’Université du Manitoba depuis plusieurs années après avoir remporté plusieurs prix pour sa thèse de doctorat Redécouvrir la voie : décoloniser la gouvernance autochtone.

Enthousiasme et déception

À la fin de l’année dernière, un poste de professeur a été affiché par le département des études autochtones de l’Université de la Saskatchewan.

Réal Carrière est heureux à l’Université du Manitoba, mais a sauté sur l’occasion de retourner chez lui, à l’Université de la Saskatchewan.

Plus tôt cette année, il a été interviewé par un comité comprenant le directeur intérimaire du département des études autochtones à l'Université de la Saskatchewan, Jim Waldram, la professeure d’études autochtones de l’Université de la Saskatchewan, Winona Wheeler, et cinq autres professeurs autochtones.

Ils ont effectué une longue discussion sur son identité autochtone. Ils ont ensuite communiqué avec sa famille et les membres de sa communauté. Réal Carrière était le choix unanime du comité et une offre d’emploi a été préparée.

Puis, dans une seconde entrevue faite avec la vice-rectrice intérimaire, on lui a demandé de soumettre des documents écrits prouvant qu’il était autochtone.

Or, M. Carrière ne possède pas de documentation écrite de son statut parce qu’il croit que c’est une méthode coloniale . Pour convaincre les administrateurs, le comité d’embauche a présenté une lettre d’un aîné, ainsi que diverses vidéos. Ce n’était pas assez.

« Notre identité est contrôlée depuis des générations. Maintenant, nous la réduisons à une carte de statut ou à un bout de papier? Est-ce une réconciliation? » — Une citation de Réal Carrière, professeur à l'université du Manitoba

Le directeur intérimaire du département des études autochtones à l'Université de la Saskatchewan, Jim Waldram, se sent mal pour Réal Carrière, mais il est aussi en colère contre les administrateurs qui n'ont pas respecté les souhaits de leur comité d’experts.

« Il s’agissait d’un groupe d’experts composé principalement de chercheurs autochtones, mais nous avons été exclus. » — Une citation de Jim Waldram, directeur intérimaire du département des études autochtones à l'Université de la Saskatchewan

Jim Waldram est l’un des premiers membres du corps professoral du département des études autochtones, établi il y a près de 40 ans. Selon lui, Réal Carrière aurait été un atout énorme.

Chargement de l’image Réal Carrière et sa sœur, Michela, ont grandi sur la ligne de piégeage familiale dans le nord du delta de Cumberland, en Saskatchewan. (archives) Photo : askiholisticadventures.com

La famille de Réal Carrière vit depuis des générations dans la nation crie de Cumberland House et dans le village métis adjacent, à plus de 400 km au nord-est de Saskatoon.

Son père est un champion du monde de canoë-kayak et de trappage. Sa mère est une éducatrice et sa sœur Michela est une horticultrice qui organise des éco-visites dans le delta de Cumberland.

Les répercussions de l’affaire Bourassa

La situation de Réal Carrière est le résultat direct d’une controverse antérieure à l’Université de Saskatchewan, ont déclaré Jim Waldram et Winona Wheeler.

À la fin de l’année dernière, M. Wheeler et d’autres ont dit que la professeur Carrie Bourassa avait fait de nombreuses fausses déclarations au sujet de son identité autochtone. Elle a ensuite pris un congé sans solde de l’un de ses postes et a démissionné plus tôt ce mois-ci de la faculté de l’Université de la Saskatchewan.

Après la controverse, l’Université de la Saskatchewan et d’autres universités ont établi des comités de travail sur la question de l’identité autochtone. Une conférence nationale a eu lieu à Regina ce printemps.

« Au lieu d’essayer d’éliminer les fraudes, notre identité a été problématisée et c’est à nous de prouver qui nous sommes. » — Une citation de Winona Wheeler, professeure d’études autochtones de l’Université de la Saskatchewan

Le mois dernier, la vice-présidente intérimaire de la mobilisation des Autochtones à l’Université de la Saskatchewan et présidente du groupe de travail, Angela Jaime, a déclaré que la nouvelle politique doit créer un espace destiné aux autochtones, des ressources destinées aux Autochtones pour s’assurer qu’il n’y a pas de demandes frauduleuses à l’avenir.

« Nous nous efforçons de faire encore mieux à l’avenir pour créer cet espace de financement des postes de ressources et des postes de haute direction. Et nous voulons qu’il soit très clair qu’il est important que les voix autochtones tiennent ces espaces. » — Une citation de Angela Jaime, vice-présidente intérimaire de la mobilisation des Autochtones à l’Université de la Saskatchewan

Aucun représentant de l’administration de l’université n’était joignable mercredi, mais le mois dernier, l’Université de la Saskatchewan a annoncé qu’elle mettrait en place une politique de vérification autochtone d’ici l’automne.

Avec les informations de Jason Warick