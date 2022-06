Le N.-B. évalue les façons d’aider les patients atteints du syndrome post-COVID

La province a fait l’objet de critiques de la part de citoyens et de l’opposition officielle pour sa lenteur à aborder, ou même à reconnaître, ce syndrome.

Ainsi, les Réseaux de santé Vitalité et Horizon souhaitent offrir un parcours de soins à ces patients.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell, affirme que le ministère de la Santé travaille étroitement avec les réseaux pour évaluer les besoins de ces patients et l’accès à des soins spécifiques.

Chargement de l’image La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell (archives). Photo : Radio-Canada

Le focus à ce moment-ci, c'est vraiment être certain qu’on peut offrir des services de santé pour les gens qui se trouvent dans cette situation-là , dit-elle.

Le ministère de la Santé ne donne pas d’échéancier quant à l’élaboration de ce parcours, mais affirme que l’objectif est de former des équipes sur les recherches en constante évolution .

La semaine dernière, des représentants de la province ont rencontré des experts et des représentants des autres provinces et territoires pour discuter des recherches émergentes et des modèles de soins existants ailleurs.

La COVID est un domaine d’étude qui évolue rapidement et la compréhension de COVID-19 par la communauté scientifique continue d'évoluer quotidiennement , a déclaré une porte-parole du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Le 9 juin est la journée nationale de la sensibilisation au syndrome post-COVID, organisée par l’Agence de santé publique du Canada pour mettre en lumière le besoin de recherche supplémentaire et de traitement.

De plus en plus de patients atteints du syndrome

Le syndrome post-COVID se manifeste par différents symptômes des mois après une infection sévère, légère ou asymptomatique à la COVID-19 et qui ne peuvent être expliqués par d’autres diagnostics.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, les symptômes les plus courants sont la fatigue, les troubles de mémoire, l’anxiété, la dépression et même le syndrome de stress post-traumatique.

L'administratrice en chef de l’agence, Dre Theresa Tam, soutient que des recherches récentes indiquent que jusqu’à la moitié des personnes infectées par le virus présenteront par la suite des symptômes du syndrome post-COVID.

Chargement de l’image Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada Photo : (Adrian Wyld/The Canadian Press)

En termes de soins destinés aux patients atteints, on peut penser à des cliniques spécialisées, des outils d’évaluation des symptômes, des soins virtuels et un accès aux services de réadaptation.

Le mois dernier, le médecin hygiéniste en chef adjoint par intérim, Dr Yves Léger, affirmait que le syndrome post-COVID affecte une proportion importante des cas de COVID au Nouveau-Brunswick et que celui-ci affaiblit grandement certains patients.

Le mois dernier, la ministre de la Santé Dorothy Shephard affirmait qu’un groupe de scientifiques rassemble maintenant le plus d’informations possible sur les symptômes et les besoins des patients atteints du syndrome post-COVID.

La Nouvelle-Écosse récolte des données depuis l’automne

La Nouvelle-Écosse, de son côté, est plus proactive. L’automne dernier, les autorités de cette province ont commencé à rejoindre des patients de la COVID-19, trois mois après leur diagnostic initial pour leur demander s’ils souffraient de symptômes persistants.

Environ la moitié des patients âgés de plus de 16 ans ont déclaré avoir encore un symptôme.

Chargement de l’image L’automne dernier, la Nouvelle-Écosse a commencé à rejoindre des patients de la COVID-19, trois mois après leur diagnostic initial, pour leur demander s’ils souffraient de symptômes persistants. Photo : iStock

Environ 10 % d’entre eux souffraient de difficultés à fonctionner, comme une faiblesse musculaire ou un brouillard cérébral.

Une équipe post-COVID travaille maintenant avec environ 300 de ces patients, en leur offrant un accès à des spécialistes et des groupes de soutien pour les aider à se rétablir.

D’après les informations de CBC et d’Alix Villeneuve