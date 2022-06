Itinérance : la fermeture du Local Centre-Ville préoccupe des policiers de Québec

Le portrait du quartier de la Basse-Ville pourrait encore une fois changer avec la fermeture d'une ressource aussi importante que le Local Centre-Ville, prévue vendredi matin.

Au total, 450 personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être ont fréquenté l'endroit cette année. Toutes ces personnes se retrouveront sans cette ressource, alors qu'elles étaient accueillies sans condition.

Un organisme de bas seuil, il nous en faut au moins un. Certains organismes ont des critères. Un organisme comme le Local, c'est essentiel , affirme le sergent Robert Dion du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), membre de l'équipe MULTI.

Police de proximité

L'équipe MULTI a été créée au printemps 2020 afin d'avoir une police de proximité qui patrouille à pied, les secteurs qui attirent une clientèle plus vulnérable. Composée de 30 policiers et de 3 sergents, l'équipe concentre la grande majorité de ses efforts dans le quartier Saint-Roch, plus précisément, le parvis de l'église Saint-Roch.

Le sergent Dion patrouille depuis plus de 20 ans et se spécialise dans les interventions avec les personnes marginalisées. Une grande partie de son travail est de diriger les personnes en situation d'itinérance vers des ressources appropriées.

Chargement de l’image (De gauche à droite) Frédéric Giguère, constable de l'équipe MULTI, est accompagné du sergent du SPVQ et membre de l'équipe MULTI, Robert Dion. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

La fermeture du Local Centre-Ville est un outil de moins pour lui. Les policiers habitués à patrouiller dans le quartier sont unanimes sur le fait qu'il faudra remplacer cette ressource rapidement.

Nous avons espoir que la Ville de Québec et le CIUSSS trouvent une solution, parce que ça nous prend ça. Dans une ville comme Québec c'est un minimum , ajoute Frédéric Giguère, constable de l'équipe MULTI.

Les interventions en santé mentale toujours en hausse

Le quartier Saint-Roch nécessite une patrouille sept jours sur sept. En moyenne, les policiers interviennent 16 fois par jour auprès de personnes vulnérables aux prises avec des troubles de santé mentale. La majorité de ces interventions sont concentrées dans la Basse-Ville.

De ces 16 interventions quotidiennes, la moitié nécessitent l'aide du Programme d’encadrement clinique et d’hébergement (PECH). Cette année, le SPVQ a sollicité l'aide de l’organisme 2970 fois, une augmentation de 8,5 % comparativement à 2020.

Devant ces statistiques, les policiers souhaitent rappeler l'importance des organismes les entourant.

« Nous n'avons pas espoir de sauver tout le monde, mais nous voulons essayer de faire un filet social efficace pour en rattraper le plus possible. Nous avons notre part à jouer, mais les organismes en ont une très grande aussi. » — Une citation de Frédéric Giguère, constable de l'équipe MULTI du SPVQ