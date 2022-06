Le prix de l’essence complique la sauvegarde d’oursons en Colombie-Britannique

La Northern Lights Wildlife Society, à Smithers, sauve des oursons orphelins aux quatre coins de la province, les réhabilite dans leur refuge et les relâche un an plus tard dans la nature.

Il faut parcourir de longues distances pour relâcher les ours dans leur habitat naturel, explique la directrice et co-fondatrice du refuge, Angelika Langen. Cette année, nous allons devoir parcourir 33 000 kilomètres par camion et hélicoptère, précise-t-elle.

Le prix élevé de l’essence signifie donc des coûts d’exploitation beaucoup plus élevés pour le refuge.

« C’est fou ! Ça nous amène beaucoup de stress. Nous sommes très inquiets. » — Une citation de Angelika Langen, directrice et co-fondatrice, Northern Lights Wildlife Society

La Northern Lights Wildlife Society est l'un des trois seuls refuges de la province qui accueillent des oursons orphelins. Il est le seul à avoir le droit d'accueillir de jeunes grizzlis et de les remettre en liberté, selon le ministère de l’Environnement et de la Stratégie sur le changement climatique de la Colombie-Britannique.

Le refuge planifie de relâcher un nombre record d’ours dans la nature cette année : 71 ours noirs et 5 grizzlis, près du double du nombre de l’an dernier.

Chargement de l’image Un petit ourson maigre mange des fruits dans un bol. Photo : Fournie par Northern Lights

Cri du coeur

Pour l'aider à payer les coûts plus élevés de l’essence, le refuge a lancé une collecte de fonds avec un objectif de 20 000 $.

Si nous n’y arrivons pas, nous devrons peut-être limiter le nombre d’animaux que nous pouvons accueillir, déclare la directrice du refuge.

« Je ne veux pas refuser un animal dans le besoin. Si nous ne les accueillons pas, ils meurent. C’est la vérité. Il n’y a pas d’alternative. » — Une citation de Angelika Langen, directrice et co-fondatrice, Northern Lights Wildlife Society

Northern Lights possède 10 acres clôturés dans le nord-ouest de la province et existe depuis 1989. Elle accueille principalement des ours noirs et des grizzlis, mais parfois aussi des orignaux, des chevreuils et d’autres animaux sauvages.

Avec les informations de Betsy Trumpener