Des ossements retrouvés au Saguenay plongent la famille de Mélissa Blais dans le doute

Cela pourrait n’être qu’un hasard, mais la famille de Mélissa Blais a espoir. Il y a quelques jours, des restes humains ont été retrouvés sur les berges du lac Saint-Jean à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Une semaine plus tôt, la famille de Mélissa Blais avait reçu un appel de la Sûreté du Québec. Les policiers cherchaient le dentiste de Mélissa Blais. Cette question a ébranlé la belle-sœur de la femme disparue à Louiseville en 2017, Manon St-Pierre.

« Quand on se fait poser une question comme celle-là, on se demande s’ils ont retrouvé quelque chose…Dans la même semaine, des ossements ont été retrouvés avec des vêtements de femme. Donc on fait le lien, on se demande si c’est Mélissa. »