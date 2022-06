Plus de 18 M$ non réclamés en chèques de remboursement provinciaux au Manitoba

Le gouvernement du Manitoba s’apprête à distribuer environ 350 millions de dollars sous forme de chèques aux propriétaires fonciers de la province en guise de remboursement de la taxe scolaire. Or, plus de 18 000 chèques distribués l’année dernière pour la même raison n’ont toujours pas été encaissés à ce jour.

Cela représente 4,1 % des 456 168 chèques distribués en 2021, soit 6,8 millions de dollars non réclamés. Le montant des remboursements pour un propriétaire foncier winnipégois était en moyenne de 458 $.

Pour ce qui est de la Société d’assurance publique du Manitoba, ce sont 61 000 chèques de remboursement envoyés pendant la pandémie qui n’ont toujours pas été encaissés, totalisant 12 millions de dollars.

Selon un porte-parole de la province, ces chèques peuvent être déposés en tout temps. Le porte-parole note également que des chèques sont encore aujourd’hui encaissés sur une base régulière.

Cependant, certains se sont montrés plus critiques de l’utilisation des chèques par le gouvernement provincial, comme le directeur de la branche des Prairies de la Fédération canadienne des contribuables, Todd MacKay.

« Envoyer des chèques? Lécher des enveloppes? Est-ce que le fax était hors service? Les pigeons voyageurs sont-ils revenus au nid? Qu’est-ce qui se passe? » — Une citation de Todd MacKay, directeur de la branche des Prairies de la Fédération canadienne des contribuables

M. Mackay est d’avis que le gouvernement doit trouver une meilleure solution que des enveloppes contenant des chèques qui peuvent être perdues, envoyées à la mauvaise adresse ou oubliées.

Évidemment, il y a de meilleures façons de distribuer de l’argent aujourd’hui, plus efficaces et moins coûteuses , affirme-t-il. Il suggère notamment l’utilisation de méthodes plus avancées technologiquement, comme le dépôt direct.

De l’argent tangible

Pour sa part, le conseiller financier winnipégois David Christianson croit que le gouvernement fait un calcul politique en distribuant des chèques. D’après lui, ceux-ci rappellent aux Manitobains l’existence d’une mesure fiscale et le gouvernement qui l’a entreprise.

« J’ai passé 35 ans en éducation fiscale et j’ai fini par réaliser que quand quelque chose est entre les mains des gens, ils s’en souviennent. C’est tangible, ça a de l’importance. » — Une citation de David Christianson, conseiller financier

Le conseiller croit que cette méthode est une façon de maximiser l’effet émotionnel du remboursement à un moment où la popularité du gouvernement progressiste-conservateur est à la baisse.

David Christianson ajoute que l’approche électronique ne fonctionne pas pour tout le monde. L’Agence du revenu du Canada encourage les Canadiens à s’inscrire au dépôt direct pour les remboursements d’impôt, mais a distribué 3,4 millions de chèques cette année.

M. Christianson suspecte que le gouvernement du Manitoba n’a peut-être pas eu le temps de développer une nouvelle stratégie de distribution des remboursements dans la première année du programme. Il estime que le gouvernement devrait plutôt opter pour une solution virtuelle.

Distribuer de l’argent aux gens, c’est complexe. Ça ne devrait pas l’être, mais apparemment ça l’est , reconnaît le conseiller financier.

De son côté, un porte-parole du gouvernement provincial défend l’approche du Manitoba, affirmant que les chèques sont une façon fiable et efficace de distribuer de l’argent. Il ajoute que la province n’a pas accès aux informations bancaires des Manitobains.

De plus, le porte-parole note que d’autres organisations et autorités utilisent les chèques, comme le gouvernement fédéral qui utilisera dorénavant des chèques trimestriels pour son programme de remboursement de la taxe carbone. Ces chèques peuvent être reçus par la poste ou par dépôt direct.

Avec les informations de Ian Froese