Retour à la normale pour le Grand défi Pierre Lavoie après deux ans

Des dizaines de cyclistes sont déjà réunis en vue du coup d’envoi du trajet de 1000 kilomètres, lequel culminera à Montréal, dimanche.

Le cofondateur du défi sportif, Pierre Lavoie, se dit fébrile puisque la moitié des cyclistes du peloton en sont à une première expérience.

On a toujours eu un renouvellement. Les équipes restaient, mais changeaient de cyclistes pour donner la chance à d’autres. Ça fait notre affaire, on amène de nouvelles personnes. En majorité, ce sont des gens qui sont très nerveux. Ils ont dû se préparer et changer certaines habitudes de vie , a fait savoir Pierre Lavoie, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Les participants ont stationné leur caravane près du Théâtre du Palais municipal en attendant le départ. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Après cette pause de deux ans, certaines inquiétudes ont plané chez les organisateurs, qui ont dû redoubler d’ardeur pour redémarrer l’événement. La liste de bénévoles s’est même épuisée en raison de l’arrêt forcé et des efforts importants ont été déployés pour en recruter de nouveaux.

Pierre Lavoie, lors d'une édition précédente du Grand défi Pierre Lavoie. Photo : Radio-Canada

Autour de 550 personnes s’impliquent bénévolement pour l’événement, sous la gouverne de l’épouse de Pierre Lavoie, Lynne Routhier. Le couple a perdu deux de ses quatre enfants en raison d’une maladie orpheline.

Ça aurait été très facile d’abandonner , a convenu Pierre Lavoie. Il croit toutefois que le message de persévérance qu’il tente de véhiculer dans la société depuis des années aurait été teinté.

Des participants se préparent pour le Grand défi Pierre Lavoie. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Selon Pierre Lavoie, 200 projets de recherches sur les maladies orphelines ont été financés grâce au Grand défi et 26 millions de dollars ont été investis pour l’achat d’équipements dans les écoles du Québec.

Les cyclistes se dirigeront d'abord vers le secteur de Laterrière et franchiront la Réserve faunique des Laurentides, fort probablement sous la pluie. Ils traverseront le parc de la Mauricie vers Sorel, pour se rendre à Saint-Bruno-de-Montarville en direction du Stade olympique, où le traditionnel rassemblement soulignant l’arrivée des cyclistes aura lieu en grande pompe.