La rareté de logement et de places en garderies dans la mire de Victoriaville

La Corporation de développement économique de Victoriaville (CDEVR) et sa région lance une équipe dédiée à la rareté de logements et de places en garderie.

Cette initiative suscite de l’espoir chez certains industriels frappés par cette rareté, qui doivent faire preuve de souplesse avec les employés.

On a dû développer des horaires spéciaux pour s'ajuster, relate le superviseur à l’intégration chez Victoriaville & Co., Carl Mailhot. J'ai même des employés qui nous demandent de finir à 16h30 parce qu'ils ont deux garderies à faire le soir et j'ai une fille qu'on vient récemment d'engager qui voyage 30 minutes matin et soir pour aller mener son enfant à la garderie!

Pour certains, la solution est d’ouvrir leur propre garderie. J'ai eu la chance d'avoir une belle-mère conciliante qui a changé de carrière pour ouvrir sa propre garderie pour accommoder notre enfant et ceux de nos amis , explique le vice-président ventes et développement des affaires chez Victoriaville & Co., Charles-Olivier Prémont.

Une équipe pour trouver des solutions

La Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR) met sur pied une équipe dédiée pour s’attaquer à ce phénomène de rareté.

C'est beau parler de main-d'œuvre comme tout le monde en jase, mais ça comprend d'autres problématiques comme le logement et les services de garde , croit le maire de Victoriaville et président du CDEVR , Antoine Tardif.

Pour répondre à ces problématiques, les citoyens qui souhaitent lancer un service de garde pourraient bénéficier d’une aide financière pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars.

On a déjà un partenariat avec la Ville de Victoriaville qui sera répété avec d'autres villes de la MRC désireuses de le faire, détaille le directeur général de la CDEVR , Frédérick Boisvert. Au final, il y a une subvention qui est accompagnée de services-conseils.

Les places en garderie ne sont pas le seul enjeu pour les travailleurs, un inventaire des logements du territoire sera réalisé, parallèlement à des discussions avec des promoteurs immobiliers. Frédérick Boisvert rappelle qu’il faut pouvoir loger les travailleurs pour les attirer.

Au final, le but c'est d'augmenter d'unités d'habitations disponibles , dit-il.

On a des projets d'investissements de notre côté pour faire bâtir des logements pour des travailleurs étrangers qui pourraient s'en venir ici , déclare le vice-président ventes et développement des affaires chez Victoriaville & Co., Charles-Olivier Dumont.

D’après le reportage de Jean-François Dumas.