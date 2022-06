Le gouvernement de la N.-É. offre un allégement fiscal à de jeunes gens de métier

J'adore ça , dit la jeune fille qui a toujours su qu’elle voulait un travail manuel.

Je le fais à plein temps depuis un an maintenant et ça a été une très bonne année.

Elle et d'autres de ses collègues ont participé à l’annonce du premier ministre Tim Houston qui a dévoilé les détails de l'allégement fiscal promis par son gouvernement aux gens de certains métiers qui ont de moins de 30 ans.

Les personnes admissibles vont récupérer leur impôt provincial sur les premiers 50 000 $ de leur revenus.

Le premier ministre s'attend à ce que ça aide prêt de 7 500 personnes qui pourront empocher autour de 2 700 $ de plus par année.

Shea Erskine dit que cet argent va aider à rembourser ses prêts étudiants.

Elle ajoute que cet allégement fiscal arrive à point avec le coût de la vie et du logement qui continuent d'augmenter.

Je pense que ce programme est une très bonne étape pour aider les Néo-Écossais à surmonter ces défis auxquels nous sommes confrontés , dit-elle.

Attirer de nouveaux travailleurs

Les conservateurs parlent de cet allégement fiscal depuis la campagne électorale de l'été dernier, mais ce n'est que mercredi que les métiers éligibles ont été publiés.

La soudure fait partie des métiers éligibles à l'allégement fiscal du gouvernement provincial. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En tout c’est 73 métiers qui se retrouvent dans le secteur de la construction, de l'industrie de la fabrication, et des services.

Le premier ministre, Tim Houston, dit que les métiers éligible au programme sont ceux qui connaissent les plus grandes pénuries de main-d'œuvre et ceux qui demandent un certain nombre de cours.

Nous espérons que les gens vont entendre ça, qu'ils vont en parler à leurs amis et leurs parents dans d'autres régions du pays ou du monde et qu’ils diront : Venez en Nouvelle-Écosse et faites votre vie ici!

Le premier ministre espère que cet allègement fiscal va aussi pousser plus de gens à se tourner vers ces métiers spécialisés. Il dit aussi que d'autres métiers pourraient s’ajouter à la liste.