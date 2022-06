Bagarres : « il n’y a personne qui veut vraiment fermer le parc Lepage »

Selon le conseiller du district de Saint-Robert, Jocelyn Pelletier, les membres du comité souhaitent éviter la fermeture du parc sur l'heure du dîner. En mai dernier, un avis de motion en ce sens avait été adopté par le conseil municipal de Rimouski, mais le règlement n'a toujours pas été adopté.

Si le comité souhaite éviter la fermeture du parc, cette option doit demeurer disponible, selon l'évolution de la situation, estime toutefois Jocelyn Pelletier. On doit rester aux aguets pour la rentrée scolaire. [...] On doit laisser cette porte-là ouverte , a-t-il affirmé en entrevue à Même fréquence.

Lors de leur plus récente rencontre, mercredi, les membres du comité ont à nouveau tenté de trouver des solutions.

Par exemple, certains cours normalement donnés dans les établissements scolaires pourraient être donnés en plein air. Des organismes autres que scolaires pourraient également offrir des cours au parc Lepage, qu'ils soient destinés aux jeunes ou aux adultes.

Le COSMOSS, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent et l'organisme de travail de rue En tout C.A.S. Jeunesse tenteront également de mieux coordonner leurs activités de sensibilisation auprès des jeunes, selon M. Pelletier.

Si la fermeture du parc devenait malgré tout inévitable, Jocelyn Pelletier précise toutefois que la Ville autoriserait certaines activités encadrées.

Il ajoute qu'il ne faut pas minimiser la situation.

« Dans une certaine tranche de la population, il y a une banalisation de la violence et ça m'affecte. Ce sont des enfants. Ils ont 13-14 ans. J'entends des adultes dire : “y'a rien là, on se battait dans notre temps.” On est rendus en 2022! Est-ce qu'on peut évoluer comme société? »