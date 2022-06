L’art autochtone sera à l’honneur à l’école d’été en art-thérapie de l’UQAT

L’art-thérapie, discipline peu connue au Québec, est une approche psychologique misant sur le rôle thérapeutique des arts visuels, tels que la peinture, le dessin ou la sculpture.

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est aujourd’hui la seule université francophone d’Amérique du Nord à offrir une formation en la matière.

Cette année, l’université choisit de donner une place centrale à l’art autochtone dans le cadre de la quatrième édition de l’école d’été en art-thérapie, qui se déroulera au campus de Val-d'Or du 6 au 21 août.

Selon Lise Pelletier, professeure en art-thérapie et directrice du département des sciences du développement humain et social de l’UQAT, les médiums artistiques permettent aux patients et aux thérapeutes de mieux comprendre les problématiques soulevées.

Les arts constituent en eux-mêmes une forme de langage qui, lorsque les mots nous manquent ou lorsqu’on n’arrive pas à énoncer notre expérience, permet de communiquer de manière extraordinaire ce qui se passe à l’intérieur de nous , souligne-t-elle.

Il faut travailler ensemble

Oscar Kistabish, aîné de la communauté anichinabée de Pikogan et invité de l’événement, considère que l’expertise des artistes autochtones vient naturellement. La décision de collaborer avec l’UQAT était donc évidente pour plusieurs d’entre eux.

« La nature et l’art font partie de nos vies. Nos relations avec ce qui nous entoure marquent notre façon de croire, notre façon de voir, notre façon de vivre. J’espère refléter cela par l’art, les chants, la danse et les dessins. » — Une citation de Oscar Kistabish

Nancy Couture, professeure et codirectrice des programmes en art-thérapie, précise que l’événement sera avant tout une occasion d’apprendre des personnes invitées, pour qui l’art occupe déjà une place essentielle du processus de guérison.

On souhaite vraiment reconnaître leur expertise dans leur propre processus de guérison. On ne va pas leur dire comment s’y prendre. Ce sont eux qui vont nous partager leur savoir , mentionne-t-elle.

Oscar Kistabish se dit honoré d’avoir été invité par l’université et espère pouvoir établir une relation à long terme avec le milieu universitaire québécois.

Il faut travailler ensemble. Pour arriver à cela, c’est du donnant-donnant. Il faut que les gens écoutent ce qu’on a à dire. Il ne faut pas que vous arriviez et qu’on ne vous revoie plus tout de suite après , affirme M. Kistabish.

Nancy Couture affirme quant à elle que d’autres projets sollicitant l’expertise autochtone sont à envisager au cours de l’année, mais précise ne pas savoir si le format actuel de l’école d’été en art-thérapie sera répété.