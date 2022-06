Manifestation pour la parité salariale entre les avocats

Je trouve inacceptable que l’avocat qui accuse le contribuable soit mieux payé que l’avocat qui le défend, explique la présidente de l’Estrie de la Fédération des avocats de l’aide juridique, Me Lisanne Fabi. Vous savez, l'aide juridique est un rouage important du système de justice, on travaille dans tous les domaines de droit, on représente une clientèle vulnérable.

Les avocats de cette fédération ne sont pas les seuls à faire cette demande, puisque les avocats de la défense en pratique privée comptent manifester à leur tour la semaine prochaine. Ils exerceront eux aussi des moyens de pression devant les tribunaux.

Cette décision a été prise à la suite de l’analyse du rapport Corte sur la réforme du système tarifaire de l’aide juridique.

Les membres du Groupe de travail (...) considèrent par conséquent qu’un réinvestissement massif sur le plan des tarifs d’aide juridique est nécessaire afin de se mettre au diapason de la pratique actuelle et de la charge de travail réelle requise de l’avocat de la pratique privée , mentionne le rapport Corte.

L’accès à la justice commande que les justiciables puissent avoir accès à des avocats minimalement préparés, parce qu’à défaut ce n’est pas les avocats qui en pâtissent, ce sont les justiciables , croit l’avocat de la défense, Me Félix-Antoine Doyon.

Me Félix Antoine Doyon a représenté Michée Roy, qui a été acquitté de l'homicide involontaire coupable de son enfant à Sherbrooke.

Me Doyon a dû poursuivre le gouvernement du Québec pour être rémunéré, afin de préparer la défense de son client. Le dossier est en Cour d'appel.

Ce n’est pas uniquement Mr Roy qui a subi l’injustice de la tarification d’aide juridique, on estime qu’il y a des centaines de personnes au Québec qui en subissent l’injustice , soutient Me Doyon.

D’après le reportage de René-Charles Quirion.