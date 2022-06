Des élèves seront rémunérés pour suivre leur formation en mécanique industrielle

L’établissement scolaire basé à Amos souhaite mettre sur pied une première cohorte pour cet automne.

Il effectue présentement le recrutement pour trouver 16 élèves qui pourront travailler comme mécaniciens dans des usines comme les scieries, les papetières et les mines après leurs études. Le cours d’une durée de deux ans débute le 12 septembre.

Cette formation rémunérée est possible grâce à une association avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et d’entreprises provenant des quatre coins de la région.

Le Centre de formation professionnelle Harricana à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le CFP Harricana a déjà fait appel à ce programme pour deux autres formations menant à des diplôme d’études professionnelles (DEP), soit en Aménagement de la forêt et en Opération d’équipements de production.

La particularité de ce programme, c’est que dès le premier jour de formation, qu’il soit théorique ou pratique, il faut que l’élève soit associé à une entreprise. L'entreprise doit l’embaucher, alors le processus est pareil comme celui pour un emploi normal. L’élève va passer une entrevue. Nous, on va vérifier s’il a les préalables à l’école. Si entreprise l’embauche, il est payé pour tout le temps de sa formation, théorique ou pratique, donc à l’école ou en entreprise. Il va recevoir un salaire de l’entreprise et le CPMT va rembourser une partie de son salaire à l’entreprise , explique Luc Mercier, conseiller en formation aux entreprises au CFP Harricana.

Faciliter le recrutement

En plus d’être rémunérés pour la durée de leurs études, les élèves ont accès gratuitement au matériel didactique grâce à une subvention. Ceux qui proviennent de l’extérieur sont hébergés gratuitement à la résidence Le Faisceau d’Amos.

Cette façon de faire a pour objectif de faciliter le recrutement pour cette formation, le CFP Harricana étant confronté aux effets de la pénurie de main-d'œuvre, comme l’industrie. Si le programme de mécanique industrielle a déjà attiré une soixantaine d’élèves il y a une dizaine d'années, il peine maintenant à en trouver une quinzaine.

On a une très très grosse demande. Les étudiants du groupe de cette année finissent là et ils ont tous une job garantie avant de sortir de l’école. Et on a beaucoup beaucoup de téléphones d'entreprises qui veulent avoir des mécaniciens. En faisant un programme comme celui-là, ça nous permet d’aller chercher une autre clientèle. Celle des gens qui travaillent déjà, mais qui voudraient se réorienter, sauf qu’ils ont une auto et des obligations. Ils ne peuvent pas lâcher leur travail pour venir à l’école , fait remarquer Luc Mercier.

Des bourses de 7500 $ pour étudier

Des élèves qui souhaitent faire carrière comme préposés aux bénéficiaires peuvent aussi recevoir une bourse de 7500 $ en s’inscrivant au DEP en Assistance à la personne en établissement à domicile.

Des étudiantes de la formation Assistance à la personne en établissement et à domicile (préposés aux bénéficiaires) offerte au Centre de formation professionnelle Harricana. Photo : Gracieuseté : Centre de formation professionnelle Harricana

Cette formation d’une durée de neuf mois débute le 23 août à Amos et à Val-d’Or.

La formation permet de travailler dans tout ce qui est le réseau hospitalier, CHSLD et les résidences privées pour aînés. Mais pour bénéficier de la bourse de 7500 $, il faut d’abord effectuer un processus de sélection auprès du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. La personne doit s’engager à compléter la formation et à travailler ensuite pendant un an pour le CISSS , explique Thierry Dubuc, conseiller en information scolaire et professionnelle au CFP Harricana.

Ce programme de bourses de 7500 $ a été mis en place en 2019. Il ne faut pas le confondre avec l’Attestation d’études professionnelles de 375 heures pour former rapidement des préposées aux bénéficiaires en CHSLD, lancée pendant la pandémie.