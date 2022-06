Le port de Saint-Jean accueille le plus grand navire de croisière de son histoire

Mercredi, le front de mer de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, était animé pour la première fois en un peu plus de deux ans, alors que la ville accueillait le plus gros navire de croisière de son histoire.

L'Oasis of the Seas, mesure 360 mètres de long et est constitué de 16 ponts comprenant un terrain de basketball, un parc aquatique, une tyrolienne et des plongeoirs de 30 pieds de haut.

C’est le quatrième plus grand navire de croisière au monde ; il peut contenir près de 6000 passagers et 2000 membres d'équipage. Environ 5400 passagers étaient à bord, mercredi.

Jacqui Diaz est l'une des nombreuses vacancières à bord. Elle croit qu’elle n’aura même pas le temps d’explorer toutes les sections du navire lors de ses cinq jours de croisière.

Il y a un parc au niveau où nous sommes, le Central Park , dit-elle. Tu te promènes et il y a des arbres et des oiseaux qui chantent. C’est incroyable.

Chargement de l’image L'Oasis of the Seas est le 4e plus grand navire de croisière au monde. Photo : Radio-Canada / Mia Urquhart

L'Oasis of the Seas est resté 12 heures au port de Saint-Jean.

Il était aussi de passage à Halifax, en Nouvelle-Écosse, mardi.

Une saison de croisière attendue

À Saint-Jean, après deux ans de pandémie, les acteurs du milieu touristique attendaient l'arrivée de l'énorme navire avec impatience.

En 2019, avant la pandémie, les retombées économiques de ce secteur se chiffraient à 50 millions de dollars.

Quand les restrictions en lien avec la COVID-19 sont entrées en vigueur et que les navires de croisière ont cessé leurs arrêts dans la ville portuaire, un très gros vide a été créé selon la fondatrice de la compagnie d’Aquila Tours, Beth Hatt.

« On a presque autant de bateaux cette année qu’on en avait en 2019. On ne pensait pas que ça allait revenir tout d’un coup, vite comme ça. On est bien content. » — Une citation de Beth Hatt, fondatrice de la compagnie d’Aquila Tours

L’expérience pour les passagers des navires qui font escale dans la ville a été améliorée, en 2022, selon Beth Hatt.

Aquila Tours a offert aux croisiéristes des excursions, notamment au parc provincial des rochers Hopewell, à Saint-Martins et à la Place Fort Latour.

On a amené au-dessus de 2000 personnes en visite guidée , souligne-t-elle.

Area 506

Mercredi marquait également l’ouverture de Area 506, une zone de conteneurs maritimes transformés en petits commerces longeant le front de mer.

L’installation plein-air peinte de couleurs vibrantes compte pour le moment 27 commerçants ainsi que des camions-cuisine. Elle est aussi conçue pour pouvoir présenter des événements musicaux.

Suna Kneisley, passagère de l'Oasis of the Seas, a bien aimé sa tournée à Area 506. Elle qualifie la transformation des conteneurs en commerces comme une idée vraiment brillante .

Chargement de l’image Area 506, vue de haut, à bord du Oasis of the Seas. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Ray Gracewood

Le fondateur du festival de musique Area 506, Ray Gracewood, affirme pour sa part que l’ouverture des installations n’aurait pas pu mieux se dérouler.

C’est ahurissant de penser qu’il y a seulement six semaines, ce secteur n’était qu’un simple stationnement , dit-il. C’est une bonne façon d’utiliser l’espace du front de mer et c’est un excellent exemple de projet urbain novateur.

Ray Gracewood indique que le prochain navire de croisière est attendu pour juillet.

L’installation sera ouverte en permanence lorsqu’un navire de croisière est en ville et des heures d’ouverture standard permettront aussi aux locaux de venir faire leurs emplettes.