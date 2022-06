Un bar où les Ukrainiens peuvent se défouler contre Poutine

Décoré en l’honneur des insurgés ukrainiens qui ont combattu contre l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, l’établissement diffuse de la musique ukrainienne et sert des spécialités locales. L’une des plus populaires demeure une bière de la microbrasserie Pravda, de Lviv.

Marquée de l'inscription Putin Huilo , communément traduite par Poutine est un connard , l’étiquette fait allusion à une chanson de protestation très répandue dans toute l'Ukraine parmi les partisans de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ukrainiennes.

Chargement de l’image Une des bières les plus populaires au bar Kryivka, celle de la brasserie locale Pravda, qui se moque de Vladimir Poutine Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Les Russes et Poutine sont personæ non gratæ ici. Et à plus d’un titre. Par exemple, pour entrer dans le bar Kryivka, il faut frapper à la porte. Un garde à la mine patibulaire, armé d’une mitraillette, demande le mot de passe. Ce à quoi il faut répondre Slava Ukraini : gloire à l’Ukraine, gloire à ses héros.

Ce protocole a de quoi faire sourire, sachant qu’il a été instauré il y a plusieurs années. Mais ce cri de ralliement a pris une tout autre ampleur en ces temps de guerre. Le slogan est d’ailleurs répété à satiété par le président Zelensky lors de ses apparitions.

Chargement de l’image Marian Matveyev, un des serveurs du Kryivka Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Les Russes ne disent pas "Gloire à l’Ukraine", alors c’est comme un test , dit Marian Matveyev, un des serveurs du Kryivka, qui nous fait visiter l’endroit. On y trouve des artéfacts de la Seconde Guerre mondiale et chaque client peut même revêtir les treillis militaires des insurgés ukrainiens de l’époque pour se faire prendre en photo.

Les temps sont différents, mais l’ennemi reste le même , explique Marian, qui fait le parallèle entre la résistance ukrainienne de la Seconde Guerre mondiale et l’invasion russe qui dévaste son pays en ce moment. La preuve en est que ce bar singulier est doté d'un champ de tir où les clients peuvent s’entraîner en visant une cible assez évidente ici : le visage de Vladimir Poutine.

Chargement de l’image Dans une pièce réservée du bar Kryivka, les clients peuvent s'exercer au tir avec leur cible de choix. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Même s’il est loin des bombes qui pleuvent dans l’est du pays, Marian Matveyev garde espoir et pense que l’Ukraine va récupérer les 20 % de son territoire tombés aux mains des Russes. Aussi bien la Crimée que le Donbass , croit-il. Avant l’annexion illégale de la Crimée par la Russie, en 2014, il passait souvent ses vacances dans cette région si hospitalière à l’époque.

Chargement de l’image Dans ce bar antirusse se trouvent des armes qui remontent à la Seconde Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada / Frédric Arnould

Aujourd’hui, conscient qu’il est en sécurité relative dans une ville située à 70 kilomètres de la frontière polonaise, il se dit toujours prêt à accueillir des déplacés du Donbass. Au début de la guerre, lorsque des milliers de rescapés arrivaient de Louhansk et du Donetsk, il leur a servi des repas gratuitement dans le bar pour afficher son soutien à leur cause.

Chargement de l’image Les clients ont recommencé à fréquenter le bar Kryivka, qui avait fermé en raison de la loi martiale, la vente d'alcool étant alors interdite. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Durement touché par la pandémie de COVID-19 puis par la guerre déclenchée par la Russie en février dernier, le bar Kryivka a peu à peu recommencé à attirer la clientèle. Croyant fermement à la victoire ukrainienne, les membres du personnel ici entendent bien célébrer lorsque ce jour viendra. À coups de bouteilles de bière et de coups de feu sur leur cible préférée…