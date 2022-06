Le président de l’IIHF derrière les Cataractes

Parmi les 5199 spectateurs attentifs au match des Cataractes mercredi soir, il y avait le président de la Fédération internationale de hockey sur glace. Même s’il est établi en France depuis plus de 40 ans, Luc Tardif ne cache pas que son cœur est toujours avec les Cataractes.

Originaire de Trois-Rivières, le grand patron du hockey international assistait au troisième match de la finale entreles Cataractes et les Islanders de Charlottetown.

« Je croise les doigts pour les Cataractes. Au niveau international, je me dois d’être neutre, mais au niveaujunior… je peux prendre parti », rigole-t-il.

Sous ses yeux, Mavrik Bourque (un espoir des Stars de Dallas) et Xavier Bourgault (qui pourrait faire le sautplus tôt que tard avec les Oilers d’Edmonton) ont disputé un autre fort match. Dans le camp adverse, le défenseur d’Équipe Canada Junior Lukas Cormier a inscrit un but et deux mentions d’aide.

« Les joueurs sont beaucoup plus près du très haut niveau. Maintenant, ils font le saut du junior à la LNH et ils ont leur place. Shawinigan, c’est une place de hockey. Ce soir, c’est une ambiance de Coupe Memorial. Ça sent la Coupe Memorial… quand même! »

Sa dernière visite au Centre Gervais Auto datait d’il y a deux ans, moment où Alexis Lafrenière effectuait sesderniers coups de patin dans la LHJMQ.

Depuis l’Europe, Luc Tardif surveille étroitement les activités des Cataractes.

« Pierrick Dubé a joué pour l’équipe de France. C’est aussi pour ça que je suis les résultats des Cataractes. Il amarqué des buts importants contre les Remparts, le but égalisateur… c’est un peu pour tout ça que j’ai fait le saut à Shawinigan ce soir. »