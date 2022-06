Essoufflement chez les médecins de famille

La Fédération n’a pas voulu commenter le cas précis de la Clinique Jacques-Cartier, où la méthode employée par le médecin pour sélectionner les patients à délaisser a été dénoncée.

Elle craint toutefois que d'autres cas similaires se reproduisent si rien ne change dans le système de santé. Selon la fédération, la lourdeur de la tâche des médecins de famille rendrait la profession peu peu attrayante pour les étudiants en médecine.

De nombreux postes ne sont d’ailleurs pas pourvus dans la province. La Fédération précise qu’il manque plus de 1000 médecins de famille au Québec. Comme 25 % des omnipraticiens ont plus de 60 ans, les départs à la retraite risquent d'aggraver le problème et de mettre encore plus de pression sur le réseau.

Il y a un pourcentage qui si les choses ne changent pas à court terme, parlent d’abandonner la pratique, de réorienter leur carrière, de retraite prématurée , soutient le Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

« On est inquiets que cette situation-là se répande, car il y a vraiment de la détresse actuellement de la part des médecins. » — Une citation de Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

Le président de la Fédération espère qu’une entente récente avec le gouvernement permettra la mise en place de solutions pour réduire la lourdeur administrative. Il souhaite également que d’autres professionnels de la santé puissent aider avec les tâches qui n'ont pas besoin d'être effectuées par un médecin.

Difficile de transférer des patients, selon des médecins

De nombreux médecins souhaitant quitter la profession ou réduire leur nombre de patients indiquent par ailleurs avoir du mal à transférer leurs patients à un autre omnipraticien.

Selon le code déontologique du Collège des médecins, un médecin qui réduit sa clientèle doit prioriser un accès aux patients les plus vulnérables et leur assurer un suivi. Dans les faits, ce principe peut cependant être compliqué à mettre en pratique. Des médecins rencontrés par Radio-Canada mercredi demandent des solutions à ce problème.

Si je suis un médecin qui décide d’arrêter et que j’ai un collègue qui est capable de prendre mes patients, ça facilite les choses. Mais quand on n’a pas de collègue pour prendre nos patients, qu’il n’y a pas de nouveaux médecins qui arrivent dans notre clinique, on est les mains liées par rapport à cette clientèle-là. On va essayer d’assurer le suivi de certains de nos patients les plus instables ou qui ont des investigations en cours, mais c’est à peu près impossible de faire le suivi des autres , déplore le Dr Benoit Heppell, qui est médecin spécialisé en médecine de famille.

On dit souvent qu’un médecin, un jeune retraité, ça va prendre deux jeunes médecins de famille pour prendre sa patientèle , remarque quant à elle Mylaine Breton, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke.

Je pense que le message de demain, c’est que le médecin de famille est très important et demeure au cœur d’une organisation de première ligne, mais il faut miser sur la force d’une équipe interprofessionnelle. Le médecin de famille est un acteur important avec les autres [professionnels de la santé] , ajoute-t-elle.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a mis sur pied un comité de travail pour trouver des solutions au départ de médecins de famille et à la réduction de certaines listes de patients. Nous comprenons que la population peut vivre de l'inquiétude à ce sujet et nous souhaitons les rassurer, nous travaillons activement à trouver des solutions , mentionne la Dre Raymonde Vaillancourt, cheffe du Département régional de médecine générale au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, dans un courriel à Radio-Canada.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau