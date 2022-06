Avis de débit élevé pour le fleuve Fraser, en Colombie-Britannique

Le Centre de prévision des crues de la Colombie-Britannique avertit les habitants de plusieurs régions de se tenir sur leur garde, notamment le long du fleuve Fraser, qui fait l’objet d’un avis de débit élevé en raison de la pluie attendue plus tard cette semaine et de la fonte des neiges.

Cet avis vise toutes les communautés qui se trouvent en aval de la ville de Quesnel, ce qui inclut le canyon du Fraser et la vallée du Fraser.

Le Centre de prévision des crues explique que l’eau s’écoulant des affluents du fleuve fera son chemin jusqu’au bas Fraser d’ici la fin de semaine, alors que de la pluie forte est attendue jeudi. Le niveau du cours d’eau et de ses tributaires devrait rester élevé pendant plusieurs semaines.

Le public est avisé de rester à l’écart des rivières au cours rapide et des rives potentiellement instables pendant cette période de débit élevé , prévient l’avis publié par le Centre de prévision des crues.

Ailleurs dans la province, des avertissements d’inondation sont en place pour la rivière Liard, dans le nord-est, la rivière Bulkley et les fleuves Skeena et Stikine, dans le nord-ouest.

Les ordres d’évacuation pour New Remo et Old Remo, près de Terrace, ont été levés mercredi, et les résidents peuvent retourner chez eux, même s’ils doivent rester vigilants.

Manteau neigeux plus épais que la normale

La fonte du manteau neigeux a lieu plus tard qu’à l’habitude cette année dans la province.

Un rapport publié mercredi par le ministère des Forêts, qui présente des données recueillies dans 100 stations météorologiques de la Colombie-Britannique, montre que le manteau neigeux est en moyenne 165 % plus épais que la normale saisonnière, ce qui pourrait augmenter les risques d’inondations au courant des prochaines semaines.

Le rapport souligne par ailleurs qu’habituellement, la moitié du couvert neigeux est fondu en date du 1er juin, contre 19 % en moyenne près de ces 100 stations météo.