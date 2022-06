Le Festival international de la chanson de Granby dévoile sa programmation 2022

Le Festival international de la chanson de Granby (FICG) revient pour une 54e année et a dévoilé sa programmation 2022 mercredi soir. L’événement se déroulera du 4 au 27 août prochain et effectuera un retour à la normale fort attendu après deux ans de spectacles virtuels et d'auditoires réduits en raison de la pandémie.