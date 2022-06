Trop de bruit au centre-ville de Trois-Rivières selon des citoyens

Des citoyens du centre-ville de Trois-Rivières se mobilisent et croient que leur qualité de vie écope au profit du secteur commercial. Le Regroupement des résidents du centre-ville s’est d’ailleurs fait entendre mardi soir à l’hôtel de ville. Le regroupement appelle les élus à prendre des mesures coercitives contre les contrevenants et à réduire la limite de vitesse à 30 km/h au centre-ville.

Alain Léger fait partie des citoyens qui espèrent que la Ville tendra l’oreille à de telles demandes. Il habitait auparavant sur la rue des Forges et était fatigué du bruit qu’il y avait. C’est pour cette raison qu’il est déménagé sur l’avenue des Draveurs, près de l'Amphithéâtre, mais sa volonté de vivre dans un milieu plus tranquille n’a pas été exaucée. Il observe près de chez lui plusieurs automobilistes qui ont des silencieux modifiés et qui font de la vitesse.

On veut essayer de faire un contrepoids au lobby commercial. Les bars et les restos sont représentés. Ils vont chercher des subventions, de l’argent. Tous les organismes culturels, les festivals sont représentés. Le citoyen, il est où dans ça? , explique-t-il.

Le citoyen Alain Léger en compagnie du conseiller du district Marie-de-l’Incarnation, Richard Dober. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le conseiller du district Marie-de-l’Incarnation, Richard Dober, appuie les citoyens dans leur démarche. Il y a beaucoup de gens représentés de façon organisée à la ville, mais les citoyens ne sont pas là. C’est qui qui paie le lunch? Ce sont les payeurs de taxes. Moi, ma devise, c’est que tu t’organises ou tu te fais organiser , croit-il.

Contacté par Radio-Canada, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, se dit sensible aux revendications des citoyens. Il explique trouver leur démarche légitime et réitère qu’il juge important de lutter contre les incivilités.

De son côté, la Police de Trois-Rivières prévoit être plus présente au centre-ville au cours de la période estivale. Elle rappelle que les citoyens qui sont témoins d’actes répréhensibles doivent contacter les autorités. La population est également invitée à prendre en note toutes les informations pertinentes comme les numéros de plaque d’immatriculation.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel