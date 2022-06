Fusillade sur la rue Gilmour à Ottawa : un adolescent de 17 ans coupable de meurtre

L'adolescent, dont l’identité ne peut être dévoilée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de trois chefs de tentative de meurtre au terme d’un procès de sept semaines et de deux jours de délibération des jurys. Il était âgé de 15 ans au moment des faits.

La Cour a établi que l’accusé a joué un rôle déterminant pour aider un assassin à effectuer une quadruple fusillade qui a coûté la vie à Manyok Manny Akol, un aspirant rappeur et joueur de football de 18 ans.

Manyok «Manny» Akol, un aspirant rappeur et joueur de football de 18 ans a été tué dans la fusillade matinale du 8 janvier 2020 à Ottawa qui a blessé trois autres personnes (archives). Photo : Gracieuseté : Club de football Bell Warriors

Le 8 janvier 2020, Manyok Akol a été abattu alors qu'il dormait dans un logement d’Ottawa loué sur la plateforme Airbnb. Trois autres personnes avaient été blessées, dont un adolescent âgé de 15 ans à l’époque.

Au cours du procès, deux des trois victimes survivantes de la fusillade ont témoigné d’une prison où elles sont en attente d’un procès dans une autre affaire. Elles ont prétendu qu’elles dormaient au moment des faits et qu’elles n'avaient aucun souvenir des événements qui ont conduit à la mort de leur ami.

Les témoignages recueillis lors du procès ont permis de déterminer qu’il a fallu moins de deux minutes à l'assassin pour décocher 14 coups de feu à l'intérieur d’une chambre avant qu’il prenne la fuite à pied. L’endroit en question servait de lieu de transactions de drogue, a-t-on appris.

La Couronne a soutenu que l'adolescent de 17 ans, maintenant condamné, a aidé le tireur en étant ses yeux et ses oreilles à l'intérieur du 490 Gilmour .

Toujours selon la version de la Couronne qui a convaincu les jurys, l'adolescent a fait le guet, a attendu que les autres s'endorment et s'est assuré que la porte était déverrouillée pour que le tireur puisse faire une entrée furtive .

Selon les enregistrements et les données recueillies à partir du téléphone cellulaire de l’accusé, l'adolescent était à l'intérieur de l'unité Airbnb tôt le matin du 8 janvier.

La police d'Ottawa n'a pas arrêté le tireur et n’a pas non plus identifié publiquement l’identité d’un potentiel tireur dans cette affaire. Les policiers ont toutefois déterminé que l'assassin communiquait avec l’adolescent avant la fusillade.

Les avocats de la défense n'ont présenté aucune preuve dans cette affaire, mais ont déclaré aux jurys dans leurs plaidoiries finales que les événements tragiques de la fusillade ne signifiaient pas que leur client de 17 ans devait payer pour cela.

La défense a fait valoir que ce n'est pas parce qu'un tireur non identifié avait un plan que son client en était le complice.

La vraie question est qu'est-ce que mon client savait ? A-t-il été manipulé par le tireur ? , a demandé l’avocate Diane Magas.

La défense a également soulevé que la couronne et la police n'ont proposé aucun motif au crime.

Me Magas a déclaré à CBC News après le verdict qu'elle entendait en appeler de la décision. À notre avis, c'est une condamnation injustifiée , a-t-elle commenté.