Un FabLab pour les jeunes à Pessamit

Le conseil des Innus de Pessamit a lancé lundi un FabLab nomade pour les jeunes de 16 à 30 ans. Durant huit semaines, une dizaine de jeunes autochtones sans emploi pourront utiliser et découvrir des machines de fabrication numérique.

Ils profiteront notamment de formations en impression 3D et en gravure laser, comme l’explique l’instructrice Florence Nicolas.

Au cours des huit semaines, ils peuvent toucher à différentes technologies. On commence avec le vinyle, on peut faire des autocollants, des t-shirts, des tasses. L’autre semaine, on commence à utiliser les imprimantes 3D, ensuite les machines à laser coupant pour faire de la gravure , lance Florence Nicolas.

C’est d’avoir de l’expérience, beaucoup d’expérience, juste en six semaines, je sais comment faire l’imprimante 3D , explique l’instructeur Patrick Philippe Simon, qui avait lui-même suivi cette formation à Ekuanitshit.

Cette formation rémunérée permet aux jeunes qui ne fréquentent pas d'établissement scolaire de se rapprocher de la culture et la technologie.

Luka Bakari, l’un des participants, a pu personnaliser des chandails et se familiariser avec les logiciels et les imprimantes.

Tu peux en faire pour tes amis, pour ta communauté. Personnellement, ce que j’aimerais, c’est faire quelques chandails pour en donner à mes amis et à ma famille pour faire travailler ma créativité , s’enthousiasme Luka Bakari.

Luka Bakari et Alexandre Andy Moreau Béchard ont apprécié travailler avec les logiciels et les imprimantes. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

À ses côtés, Alexandre Andy Moreau Béchard approuve. J’aimerais beaucoup m’améliorer avec la technologie qu’ils nous montrent. Comme là, on fait un peu de graphisme , lance-t-il.

L'expression FabLab désigne un laboratoire de fabrication, dont le concept a vu le jour en 1990. Cette formation est chapeautée par le Centre d'innovation des Premiers Peuples et est financée en partie par le gouvernement fédéral.

Avec les informations de Camille Lacroix