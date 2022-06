Trois-Rivières incapable d’accueillir tous les touristes, il manque de chambres d’hôtel

Alors que la saison estivale approche à grands pas, le centre-ville de Trois-Rivières est confronté à un problème majeur. Il manque de chambres d’hôtel et les établissements hôteliers du centre-ville peinent à répondre à la demande. Au cœur du problème, la fermeture indéterminée de l’Hôtel Gouverneur, le deuxième plus gros hôtel de la ville.

La situation actuelle est devenue un réel enjeu, selon Daniel Rioux, coordonnateur du tourisme chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE). Il y a beaucoup de monde qui veut dormir ici et ça commence à être un peu difficile.

Il ne reste que deux hôtels en activité au centre-ville. L'Hôtel Delta compte 225 chambres et le Oui GO!, moins de trente. Selon M. Rioux, il en faut plus.

Daniel Rioux, coordonnateur du tourisme chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE). (Archives) Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Il y a beaucoup de pression présentement sur les chambres disponibles. On parle de 2022 et même on regarde déjà pour les Jeux du Québec. Si on n'a pas d’augmentation du nombre de chambres, du nombre d'hôtels, ça va devenir difficile parce qu'on performe.

Le Gouverneur rouvert ce mois-ci ?

Une partie du problème serait causée par la fermeture de l’Hôtel Gouverneur pendant la pandémie. L’hôtel n’est toujours pas rouvert et avec ses 128 chambres il représente environ le tiers de la capacité hôtelière du centre-ville.

L'Hôtel Gouverneur, ça ne nous aide pas vraiment évidemment. 120 chambres qui ne sont pas ouvertes depuis deux ans. La relance est là, les clients sont là, puis l’hôtel n'est toujours pas rouvert , souligne M. Rioux.

La demande ira en augmentant, le centre des congrès de l'Hôtel Delta connait un succès fulgurant. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le président de Tourisme Mauricie, Donald Desrochers, fait le même constat, le vide est immense. « Il y a un manque spécifiquement au centre-ville en effet [...]. La réouverture d'un hôtel comme le Gouverneur, surtout que les infrastructures sont là, c'est juste souhaitable pour tout le monde. »

Selon les informations de Radio-Canada, la réouverture de l’Hôtel Gouverneur serait bien en marche. La reprise des activités pourrait se faire autour de la Saint-Jean-Baptiste, mais de façon partielle. De nombreux postes à l’hôtel ont d’ailleurs été affichés sur les sites d'emploi dans les derniers jours.

Une demande en croissance

Les intervenants du milieu touristique n'entrevoient pas d'accalmie à l’horizon. Le FestiVoix de Trois-Rivières, prévu dans quelques semaines, accueille de plus en plus de visiteurs de l’extérieur de la ville. 80 % des détenteurs de billets journaliers ne proviennent pas de la Mauricie. Il faudra trouver une façon de loger ces gens, croit Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières.

Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières. (Archives) Photo : Facebook/Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

Il y a même des gens qui viennent de tout le Canada et de plus en plus de gens de l'étranger. C'est sûr que ça attire une nouvelle clientèle, ces gens-là, ils font de courts séjours. Ça peut être trois jours, quatre jours. Pour les plus téméraires au niveau de la musique, ça peut être neuf jours. Ils ont besoin de logements , mentionne-t-il.

Avec les informations de Raphaël Brouillette